Jennifer Capriati et Sam Stosur célèbrent leur anniversaire pendant l’auto-isolement

Les anciens champions du Grand Chelem Sam Stosur et Jennifer Capriati ont célébré leur anniversaire au cours des deux derniers jours tout en étant isolés. L’Australien Stosur a eu 36 ans le 30 mars. Elle est une ancienne n ° mondiale

1 en double, un classement qu’elle a détenu pendant 61 semaines et une ancienne n ° 4 mondiale en simple. Elle a remporté un total de 38 titres sur le circuit WTA: neuf en simple, 26 en double et trois en double mixte, remportant plus de 18 millions de dollars en prix.

Stosur a remporté l’US Open 2011 pour sa plus grande victoire en simple, battant Serena Williams en finale et devenant la première Australienne depuis Evonne Goolagong Cawley en 1980 à remporter un tournoi du Grand Chelem en simple. Elle a également remporté six autres titres du Grand Chelem en double – les épreuves de double féminin de l’US Open 2005, de l’Open de France 2006 et de l’Open d’Australie 2019, ainsi que l’Open d’Australie 2005, les Championnats de Wimbledon 2008 et les Championnats de Wimbledon 2014.

Capriati a eu 44 ans le 29 mars. L’Américaine est membre du Temple de la renommée internationale du tennis et ancienne n ° 1 mondiale. Elle a remporté trois championnats du Grand Chelem en simple – l’Open d’Australie 2000 et l’Open de France et l’Open d’Australie 2001.

Elle a également remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de 1992. Capriati était l’un des plus grands phénomènes adolescents du tennis – faisant ses débuts professionnels en 1990 à l’âge de 13 ans et 11 mois, atteignant la finale du tournoi sur terrain dur à Boca Raton, en Floride.

Capriati a atteint les demi-finales de l’Open de France à ses débuts et est devenue plus tard la plus jeune joueuse à atteindre le top 10 à 14 ans, 235 jours en octobre de la même année. Elle a remporté 14 tournois professionnels en simple au cours de sa carrière, ainsi qu’un titre en double féminin.

Merci pour les souhaits et le soutien bday surtout en ces temps.

Les mêmes souhaits et le même soutien vont à tous. peu importe quel jour il est! Espérons utiliser ce temps pour se reposer et réfléchir, être plus soucieux de leur santé dans tous les sens et répandre la gentillesse dont ils ont tant besoin✌️❤️ – Jennifer Capriati (@JenCapriati) 29 mars 2020