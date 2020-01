J’entre à l’Open d’Australie sans aucune attente

La star montante russe Andrey Rublev, 22 ans, affirme qu’il ne ressentira aucune pression pour bien réussir à l’Open d’Australie après avoir commencé la saison avec des titres consécutifs capturés. Rublev, 22 ans, a battu le Français Corentin Moutet en finale de Doha la semaine dernière, avant de voir samedi le Sud-Africain Lloyd Harris en finale d’Adélaïde.

Rublev, qui n’a jamais dépassé le troisième tour de l’Open d’Australie, devrait jouer son quatrième match consécutif au tableau principal à Melbourne Park. Rublev, tête de série numéro 17, n’aura pas la foule derrière lui alors qu’il est prêt à rencontrer le joker australien Christopher O’Connell au premier tour à Melbourne Park.

“Je n’attends rien de moi-même à Melbourne. Je n’ai aucune attente du tout. La seule chose que je veux, c’est me battre et bien me comporter sur le terrain lors de mon premier match. Et puis nous verrons”, a déclaré Rublev, par Maria Nikulashkina de Sport-Express Russia.

Le numéro 18 mondial Rublev insiste sur le fait qu’il restera les deux pieds fermement sur le sol en disant: “Je suis invincible? Merci mon Dieu, je ne pense pas. Mais pour sûr, je suis plus confiant dans ce que je fais après deux titres dans une rangée.”