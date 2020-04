Jeremy Chardy ne m’aime pas et je ne sais pas pourquoi

Le numéro 18 mondial Cristian Garin affirme que le Français Jeremy Chardy ne l’aime pas et qu’il ne connaît pas la raison de cela. Garin, 23 ans et Chardy, 33 ans, ont joué jusqu’à présent cinq fois au niveau ATP dans leur carrière respective.

“Chardy ne m’aime pas et je ne sais pas pourquoi”, a déclaré Garin sur Instagram Live, comme l’a révélé Jose Morgado. Garin a rencontré Chardy pour la première fois alors qu’il était encore adolescent lorsque leur première rencontre a eu lieu à Vina del Mar il y a sept ans.

Garin, alors âgé de 16 ans, était sur le point de remporter une énorme victoire surprise, mais a échoué juste lorsque Chardy est revenu d’un set down pour gagner 4-6 6-3 6-2. Un an plus tard en 2014, les deux se sont rencontrés une nouvelle fois sur les courts de terre battue de Vina del Mar mais cette fois le Français a gagné en deux sets 7-5 6-0.

Il a fallu cinq ans pour que les deux se rencontrent à nouveau au niveau ATP et le match n’a pas déçu car Garin a sauvé cinq balles de match pour battre Chardy 3-6 7-6 (4) 7-6 (7) dans le tour de Houston -de-16. Les deux hommes se sont rencontrés deux fois de plus en 2019 et ont partagé leurs victoires lors de ces deux rencontres, bien que Chardy ait eu une grande chance de gagner chacun des deux matchs.

Chardy a battu Garin 6-4 6-4 en huitièmes de finale de Bastad, avant de perdre trois balles dans leur affrontement au Masters de Paris alors que le Chilien s’échappait avec un 6-7 (4) 6-4 7-6 (6) . Les deux hommes se sont également rencontrés une fois sur le Challenger Tour alors que Chardy battait Garin au premier tour d’Aix en Provence en 2017.