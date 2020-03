Jeremy Chardy: “On parlait de jouer à Indian Wells à huis clos”

La pause tennis de six semaines peut être éternelle non seulement pour les fans, mais aussi pour les joueurs de tennis qui, semaine après semaine, ont l’habitude de parcourir le monde pour ravir tous leurs fans avec leur tennis. Le français Jeremy Chardy Il a accordé une interview à L’Equipe pour analyser comment il a vécu l’annulation des tournois d’Indian Wells et de Miami, déclarant qu’au début, l’organisation envisageait la possibilité de jouer à huis clos, ce qui a été rejeté en quelques minutes pour le bien de la spectacle et pour la santé des joueurs.

Son retour sur le circuit est retardé: “J’étais très heureux de pouvoir jouer à nouveau au tennis, puisque je n’avais pas joué de tournoi depuis l’Open d’Australie. Je suis arrivé en Californie samedi dernier à minuit, et dimanche matin je m’entraînais déjà très fort. Puis j’ai commencé une sieste avant d’aller au gymnase avec mon physiothérapeute. Quand je suis arrivé, Magnus est venu vers moi et m’a dit d’arrêter, que le tournoi avait été annulé à cause du coronavirus. “

Sentiments en entendant les nouvelles: “J’ai été choqué. Au début, je pensais que c’était une blague, car il y a quelques heures, j’avais vu la finale du Challenger entre Jack Sock et Steve Johnson, et à première vue, il ne semblait pas que dans l’organisation du tournoi, il y avait une inquiétude quant à savoir si le Masters Le 1000 allait être célébré ou non. C’était vraiment étrange, mais c’est une décision qui doit être respectée et respectée pour le bien de nous, de nos familles et évidemment des fans. “

Possibilité d’avoir joué le tournoi d’Indian Wells et de Miami à huis clos: “C’était l’une des possibilités, mais si cela se produisait, ce ne serait pas un sport. Il est vrai que nous aurions pu jouer comme ça, mais la chose la plus spéciale de ce sport est de jouer au tennis devant de nombreux fans. L’atmosphère est incroyable, et jouer à des jeux sur le but” fermé ce serait vraiment dommage. Personne ne l’apprécierait et nous serions ravis de pouvoir jouer à notre meilleur niveau. “

La préoccupation est maintenant beaucoup plus grande: “Au début, lorsque les premiers cas se sont produits, je n’ai pas accordé beaucoup d’importance à ce virus. Mais ensuite j’ai réalisé qu’il était beaucoup plus grave que je ne le pensais. J’ai consulté de nombreux médecins et pneumologues et ils m’ont tous quitté Bien sûr, nous sommes confrontés à l’une des épidémies les plus importantes de l’histoire au niveau mondial. Au tennis, cela affectera évidemment non seulement le spectacle, mais aussi les joueurs de tennis qui ont beaucoup de difficultés financières. L’économie en général va être très mauvaise dans les prochains mois “, a conclu le joueur français, qui devra donc attendre le Mutua Madrid Open pour réapparaître sur les pistes.

