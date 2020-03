Jeremy Chardy: “Roland Garros est mon tournoi préféré”

Être un grand joueur à cette époque du tennis est l’une des choses les plus compliquées qui aurait pu arriver dans l’histoire du tennis. Le niveau spectaculaire auquel les trois grands ou la nouvelle génération évoluent, favorise l’existence d’un grand nombre de joueurs qui occupent des positions plus retardées qu’elles ne l’auraient été à n’importe quelle autre étape. Un exemple de ceci est le français Jeremy Chardy, un joueur plein de talent mais qui a du mal à faire le saut qui lui permet de gagner des tournois et d’être compétitif face aux grands, même s’il a déjà connu de grandes victoires comme celle de Daniil Medvedev lors du dernier Masters 1000 à Paris-Bercy ou la victoire contre Roger Federer à l’Indian Wells Masters 1000 2018.

Vous avez sans aucun doute quel est votre tournoi préféré sur le calendrier ATP: “Pour un joueur de tennis français, il est plus que clair que son tournoi préféré est Roland Garros. Pouvoir jouer avec tout le public en votre faveur est une situation très spéciale. Aussi dans les tribunes, vous pouvez voir de nombreuses personnes bien connues, tous vos amis et aussi Il est normal que pour tout joueur de tennis, les tournois organisés dans son pays soient ses favoris “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par le site officiel de l’ATP.

Le tennis est actuellement arrêté en raison de la pandémie de coronavirus dans le monde: «Ce sont des moments très difficiles pour tout le monde. Nous n’avons jamais rien vécu de tel et la situation est très difficile de jour en jour. Il est très important que tout le monde réalise à quel point il est important de rester à la maison. Faites tout ce que vous pouvez faire de chez vous et prenez soin non seulement de vous-même, mais de toutes les personnes que vous aimez autour de vous. “

Ses débuts dans le monde du tennis: “J’ai commencé à jouer au tennis à l’âge de six ans dans un petit club de ma ville. Au début, je jouais beaucoup à frapper la balle contre le mur. Je suis tombé amoureux du tennis. Maintenant que je suis un joueur de tennis professionnel, je me sens très bien.” J’adore être sur un court de tennis, gérer vos émotions et votre stress et donner le meilleur de moi-même à chaque match pour gagner. Le tennis est un sport riche en émotions et c’est incroyable. “

Quel a été votre meilleur moment en tant que joueur de tennis professionnel?: “J’en ai eu beaucoup et il est très difficile de rester avec un. Je me souviens d’un de mes premiers Roland Garros. C’était en 2008 et j’ai reçu un joker pour le tableau principal. J’ai réussi à atteindre le quatrième tour et à entrer dans le top 100 pour la première fois.” Ce fut un moment très spécial. Je fais aussi mes débuts avec la France en match nul de la Coupe Davis. Représenter mon pays et chanter l’hymne national avec mes coéquipiers est un sentiment unique. Je ne l’oublierai jamais “, a conclu Jeremy Chardy, actuellement Il se situe au numéro 59 du classement ATP.

.