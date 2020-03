Jeremy Chardy s’inquiète des emplois des joueurs de tennis

L’ATP a suspendu tous les tournois de tennis professionnels masculins pendant six semaines, invoquant des problèmes de santé et de sécurité concernant le coronavirus. Le verdict a suscité une ambiguïté parmi les joueurs quant à l’avenir. Par la suite, l’ancien numéro 25 mondial Jeremy Chardy s’inquiète de leurs gains pendant la suspension de six semaines.

L’Open de Miami, l’événement ATP 250 à Houston, Marrakech et Budapest, le Rolex Monte-Carlo Masters et l’Open de Barcelone sont les tournois qui ont été annulés. Cela entraînera en outre un état de farniente pour les joueurs pour les six prochaines semaines.

«Je pensais que c’était une blague»: Jeremy Chardy

L’économie mondiale souffre de la pandémie de coronavirus. Par la suite, Chardy a expliqué que les joueurs sont également affectés par le fait de ne pas jouer. Cela créera des difficultés financières pour les joueurs.

“Je pensais que c’était une blague. Mais le tour manager est venu le confirmer. Personne ne s’y attendait. C’était bizarre “, a déclaré Chardy à L’Equipe après avoir entendu l’annulation de l’Indian Wells Masters 2020.

«Toute l’économie souffre et nous aussi, nous souffrirons. On parle de Masters 1000 et d’un Grand Chelem sans savoir ce qui peut arriver. Je ne sais plus si je suis au chômage, en congé de paternité ou joueur de tennis », a-t-il ajouté.

“Beaucoup de joueurs veulent en parler”: Chardy

Chardy n’a joué aucun tournoi depuis janvier car il venait de devenir père. En conséquence, le Français ne disputera que trois tournois en six mois avec tous les trois en janvier.

“Vous perdez de l’argent si vous ne jouez pas. Beaucoup de joueurs veulent en parler. Ce n’est pas de notre faute ce qui se passe. Si de nombreux tournois sont annulés, cela peut être difficile lorsque vous n’êtes pas un employé », a-t-il déclaré.

Chardy a en outre expliqué que les points ATP peuvent être «compliqués». Par conséquent, l’ATP devrait geler le classement pour ne pas le rendre «injuste» pour les joueurs. Cependant, la tournée ATP n’a pas encore annoncé de gains auxiliaires et d’ajustements de classement pour les joueurs pendant la période de suspension.

