Jerzy Janowicz parle de son partenariat avec l’entraîneur Gunter Bresnik

L’ancien numéro 14 mondial Jerzy Janowicz insiste sur le fait que lui et l’entraîneur Gunter Bresnik sont parfaits. Janowicz, 29 ans, s’est blessé vers la fin de la saison 2017 et a ensuite raté les deux saisons suivantes. Ce fut une période extrêmement difficile pour le Polonais, qui a malheureusement été contraint de subir plusieurs interventions chirurgicales.

Cependant, le demi-finaliste de Wimbledon 2013, Janowicz, a refusé de démissionner malgré tous les revers. La persévérance de Janowicz a porté ses fruits lorsqu’il a annoncé qu’il reviendrait sur le Tour en 2020. L’entraîneur Bresnik a préparé Janowicz pour un retour alors que le Polonais passait une partie de son temps d’intersaison dans un camp à Tenerife.

Plusieurs joueurs de l’ATP ont assisté au camp. “Nous nous comprenons très bien avec Günter Bresnik. Nous comprenons le tennis de la même manière. Rarement, une personne du tennis est sur la même longueur d’onde que moi”, a déclaré Janowicz à Marek Furjan d’Eurosport Pologne.

L’entraîneur Bresnik a conseillé à Janowicz d’adopter une approche lente et de sauter les qualifications de l’Open d’Australie. Le Polonais a écouté les conseils de son entraîneur et il a fait son retour tant attendu au Challenger de Rennes en janvier. Le joueur de 29 ans a fait un retour positif à Rennes en battant Tomas Machac lors de son premier match en plus de deux ans, avant de s’incliner face à Constant Lestienne.

La semaine suivante, Janowicz a battu Evan Furness au premier tour du Quimper Challenger avant de céder le pas à Quentin Halys. Puis, à seulement son troisième tournoi depuis son retour, Janowicz a fait la finale en terminant deuxième du Ernests Gulbis au Pau Challenger.