Jerzy Janowicz revient pour savourer une victoire deux ans et demi plus tard

Beaucoup l’avaient déjà oublié mais il est revenu. Le 2,03 m polonais et demi-finaliste à Wimbledon 2013 Jerzy Janowicz Il est revenu sur le circuit du Challenger de Rennes et l’a fait avec triomphe. Deux ans et demi se sont écoulés depuis qu’il a disputé son dernier match. Un calvaire au genou qui semble avoir laissé derrière lui avec Gunther Bresnik comme entraîneur. En ce moment, il avance sur les courts couverts bretons après avoir renversé le jeune Tchèque Tomas Machac 7-6 (3), 6-7 (4) et 6-4.

