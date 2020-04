«J’espérais jouer Andre Agassi au quatrième tour»

En 2001, Roger Federer faisait des premiers pas importants sur la scène du tennis majeur, progressant dans les huit derniers à Paris et répétant cela à Londres où il a évincé le roi de Wimbledon Pete Sampras en cinq sets mémorables au quatrième tour.

Le jeune a dû faire face à une blessure à l’aine dans la deuxième partie de sa campagne à Wimbledon, perdant contre Tim Henman en quatre sets serrés dans la bataille pour la demi-finale, mais décidant toujours de jouer sur terre battue à domicile à Gstaad la semaine prochaine.

L’entraîneur actuel de Federer, Ivan Ljubicic, ne lui a donné que trois matchs et Roger a dû sauter les six semaines suivantes pour récupérer, dans l’espoir d’un solide retour à l’US Open. Le Suisse a pris un solide départ dans les premiers tours et a marqué une victoire serrée 6-4, 7-5, 7-6 contre Sjeng Schalken pour se retrouver dans les 16 derniers et préparer le choc contre Andre Agassi.

Roger a fait face à trois chances de pause et s’est cassé deux fois, jouant mieux dans les moments décisifs pour gagner quatre pauses et sceller l’affaire en deux sets. “En voyant le tirage au début de la semaine, j’espérais jouer André Agassi au quatrième tour.

Je ne pouvais pas y penser plus tôt, avec trop de matchs avant celui-là mais maintenant c’est un fait et je suis impatient de le voir. Nous participerons très probablement à la cour centrale; c’est agréable d’y jouer. Je me sens plutôt bien, je dois dire; ma blessure ne me dérange pas et c’est bon signe.

J’économise beaucoup d’énergie en remportant mes matchs en deux sets et sans passer trop de temps sur le terrain. Je suis content de la façon dont j’ai joué aujourd’hui et ce fut un bon test. J’espère vraiment que je pourrai m’en remettre au match contre Agassi.

J’aime le style de base agressif des Américains; ils jouent avec beaucoup de risques. Je suis très similaire, mais il semble que je le fais mieux que les autres gars, je ne sais pas pourquoi. Agassi, bien sûr, est peut-être l’américain le plus dur en ce moment; ça va être difficile. ”