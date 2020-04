«J’espère devenir un jour le numéro un mondial, mais ce n’est pas facile»

Marat Safin, Roger Federer, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrer et quelques autres étaient les jeunes les plus en vue au tournant du millénaire, remportant des titres majeurs et atteignant le trône de l’ATP. Né en 1986, Rafael Nadal n’a pas encore montré ses vraies couleurs, faisant ses premiers pas sur le Tour professionnel en 2001 et 2002 pour se retrouver au bord du top 200 à 15 ans!

Armé d’une volonté de fer, d’une force incroyable à un si jeune âge et de compétences pour défier presque n’importe qui sur des surfaces plus lentes, Rafa a fait des progrès passionnants en 2003 pour atteindre le top 50, se retrouvant dans six finales Challenger et conquérant deux titres.

Cela aurait suffi à lui seul pour une saison notable, mais Rafa a fait beaucoup plus, atteignant le troisième tour à Wimbledon, Monte-Carlo et Hambourg ainsi que la demi-finale à Umag pour devenir le jeune pistolet à surveiller dans les années à venir.

Luttant pour trouver le rythme dans la deuxième partie de la saison en raison de blessures, Rafa avait hâte de tout recommencer en 2004, jouant dans la première finale de l’ATP à Auckland et remportant deux matchs lors des débuts de l’Open d’Australie contre Michal Tabara et Thierry Ascione.

Entré dans les 32 derniers chez les Majors pour la deuxième fois à l’âge de 17 ans, Nadal a affronté le favori de la foule Lleyton Hewitt, donnant son meilleur dans une défaite de 7-6, 7-6, 6-2 en deux heures et demie après avoir eu son chances dans les sets un et deux.

Utilisant les deux dans les phases finales, Rafa a perdu de la vapeur dans le troisième set pour propulser Lleyton et terminer sa course au troisième tour. Après le match, Rafa a été interrogé sur la possibilité de devenir le numéro un mondial. 1 à l’avenir, le jeune canon espérant conquérir le trône de l’ATP à un moment donné, mais soulignant la difficulté de cette tâche.

“Devenir le n ° 1 mondial est un processus assez compliqué. J’espère pouvoir atteindre ce niveau un jour mais cela dépend de beaucoup de choses.”