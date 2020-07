« J’espère être dans la situation de Roger Federer et Rafael Nadal », déclare un joueur australien

Alex de Minaur est certainement l’une des perspectives les plus intéressantes du circuit majeur. Son caractère, sa détermination et ses qualités athlétiques donnent de l’espoir pour l’avenir. Il ne semble jamais s’arrêter sur le terrain: il joue chaque point comme si c’était le dernier et il n’abandonne aucune balle.

Pour ces raisons, son surnom au fil du temps est devenu « Démon », précisément pour souligner son esprit sur et en dehors du terrain. L’Australien a remporté trois victoires en simple à la finale de la Coupe Davis en décembre, se préparant à un solide début de campagne 2020.

Alex était membre de l’équipe australienne de la Coupe ATP, battant Alexander Zverev et Denis Shapovalov avant de subir de lourdes pertes face à Daniel Evans et Rafael Nadal. Avec une blessure à la déchirure abdominale qui le gênait déjà à la Coupe ATP, le jeune a dû sauter l’Open d’Australie, en restant à l’écart du terrain jusqu’à Acapulco.

Lors d’une récente interview, le joueur australien a expliqué comment Roger Federer et Rafael Nadal l’ont inspiré pour réaliser ses rêves de tennis.

De Minaur sur Federer et Nadal

« J’ai la chance de pouvoir jouer avec tous ces gars que j’ai vu jouer en grandissant », a déclaré Alex de Minaur dans une récente interview.

« Chaque fois qu’il y avait une finale Roger Federer-Rafael Nadal lors d’un tournoi du Grand Chelem, je les regardais encore et encore. Ce sont les matchs qui m’ont donné faim et veulent réaliser mes rêves de joueur de tennis. C’est grâce à eux que j’essaye de continuer à m’améliorer pour qu’un jour je puisse être dans leur situation « , a ajouté De Minaur.

Federer avec 20 titres majeurs au total, et Nadal avec 19, sont premier et deuxième sur la liste de tous les temps des hommes pour les titres les plus majeurs, et détiennent de nombreux autres records entre eux. De 2006 à 2008, ils ont joué dans toutes les finales de l’Open de France et de Wimbledon.

Leur finale de Wimbledon 2008 a été saluée comme le plus grand match de tous les temps par de nombreux analystes de tennis de longue date. Leur finale de l’Open d’Australie de 2017 a été l’une des finales majeures les plus attendues de l’histoire du tennis, en partie en raison de la pertinence dans les discussions populaires sur leur classement dans la plus grande liste de tous les temps, couplée au fait qu’ils étaient déjà tous deux dans la trentaine, qui est généralement lorsque la plupart des joueurs masculins sont sur le déclin ou ont déjà pris leur retraite.

D’autres matchs considérés comme particulièrement notables incluent la finale de l’Open d’Italie 2006, la finale de Wimbledon 2007 et la finale de l’Open d’Australie 2009, chaque match allant à cinq sets.