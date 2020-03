“J’espère être de retour bientôt” – Ashleigh Barty remercie les fans pendant l’éclosion de coronavirus

La saison de tennis est officiellement suspendue à la suite de l’augmentation alarmante des cas de coronavirus à travers le monde. Tout a commencé avec l’annulation de l’Indian Wells la semaine dernière, suivie de l’annulation de l’Open de Miami. Ashleigh Barty nous a fait part aujourd’hui de ses réflexions sur l’ensemble du fiasco.

Même après la suspension d’Indian Wells, les organisateurs du Miami Open tenaient bon pour que l’événement se poursuive. Beaucoup de joueurs ont été laissés dans les limbes avant l’annulation officielle de l’Open de Miami. Ils sont restés à Indian Wells pour attendre et se préparer pour Miami.

Cependant, peu de temps après, l’événement a été annulé en raison de la propagation rapide du virus et les joueurs se sont retrouvés bloqués aux États-Unis. En raison de nombreuses sanctions de voyage, tous les joueurs ne pouvaient pas simplement se lever et partir.

Ashleigh Barty

«Éviscéré de partir» – Ashleigh Barty

Ashleigh Barty, le n ° 1 mondial de la WTA était également à Indian Wells. Elle perdra désormais 120 points lors de sa huitième manche à Indian Wells l’an dernier.

L’Aussie serait entré au Miami Open en tant que champion en titre. Cependant, avec l’annulation, elle perdra maintenant 1000 points supplémentaires avant la semaine de l’Open de Miami.

Barty a finalement fait ses adieux à Indian Wells aujourd’hui pour retourner en Australie.

Voulu de quitter Indian Wells et les États-Unis tôt, mais rester en sécurité et en bonne santé vient toujours en premier. Merci à tous les fans pour votre soutien, j’espère être de retour bientôt! 🖤🎾💪🏽 pic.twitter.com/IoV5JkQ5sv

– Ash Barty (@ashbarty) 13 mars 2020

Barty de tous les gens serait vraiment triste de voir l’événement Premier Mandatory à Miami annulé. Elle a remporté son premier titre au Miami Open l’année dernière, ce qui lui a également permis de pénétrer dans le top 10 de la WTA pour la première fois.

Et il s’est avéré que ce n’était que le début de son ascension dans le sport. Le joueur australien a remporté le titre de France Ope quelques mois plus tard. De plus, elle a également capturé les finales du circuit WTA de fin d’année. Elle a terminé 2019 en tant que n ° 1 mondial.

Barty n’a pas joué dans un tournoi depuis le Qatar Open, et compte tenu des circonstances actuelles, nous ne pourrons pas la regarder concourir pendant encore quelques mois au moins.