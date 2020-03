«J’espère garder cette course aussi longtemps que possible»

Commençant la saison parmi les 30 premiers, Roger Federer, âgé de 19 ans, avait de grands espoirs en 2001, recherchant le premier titre ATP et des résultats notables lors des tournois Majors et Masters 1000. Le Suisse s’est incliné face à Sébastien Grosjean en quart de finale à Sydney et a subi une nouvelle défaite face au joueur français quand Arnaud Clement l’a renversé au troisième tour de l’Open d’Australie.

De retour en Europe, Roger est devenu le joueur du mois de février, livrant son meilleur tennis sur la surface intérieure rapide et se tenant au bord du top 20 devant Indian Wells. À Milan, Federer a conquis le premier titre ATP, battant Goran Ivanisevic, Yevgeny Kafelnikov et Julien Boutter pour un coup de pouce massif avant la Coupe Davis de la semaine prochaine, la Suisse accueillant les États-Unis dans la ville natale de Roger, Bâle.

Déterminé à donner ses 120% devant les supporters locaux, Federer a battu Todd Martin en quatre sets vendredi avant de monter sur le terrain en double avec Lorenzo Manta, délivrant le deuxième point pour son pays le 10 février grâce à un 6-4. , 6-2, 7-5 triomphent de Jan-Michael Gambill et Justin Gimelstob.

La paire suisse a eu besoin d’une heure et 44 minutes pour renvoyer les Américains qui n’avaient pas joué ensemble depuis août 1989 lorsqu’ils ont remporté le titre national U12, ne créant qu’une seule chance de pause dans toute la rencontre que Federer a sauvée avec un vainqueur du service.

Justin Gimelstob a perdu le service une fois dans chaque set et ils avaient besoin de performances beaucoup plus fiables contre le duo suisse qui a à peine mis un pied pour sceller l’affaire en sets consécutifs et envoyer leur pays 2-1 devant les deux autres rencontres en simple.

“Ouais, bien sûr; la confiance est là. Et d’une certaine manière, pour moi, je sens où l’autre gars sert plus sur de gros points; cela me donne de la détermination. Je ne sais pas; c’est juste une situation différente quand vous sortez de quelques mauvais tournois.

C’est comme lorsque vous skiez, vous vous éloignez des objectifs ou – comment dites-vous – des portes, votre esprit tombe en dehors de la course. Vous pouvez prendre plus de risques lorsque vous avez plus confiance. Je pense que j’ai bien joué aujourd’hui, surtout sur les points cliniques.

J’ai pris quelques risques et chaque fois que ça a payé, je ne peux pas me plaindre de mon match de double aujourd’hui. Hier contre Todd, quand j’ai eu mes opportunités, je les ai quasiment saisies. C’est toujours bien d’être en fuite comme ça; J’espère que ça va durer. ”