“J’espère jouer à Miami, m’améliorer de jour en jour”

N ° mondial 6 et la championne de l’US Open Bianca Andreescu n’a pas encore disputé de match en 2020, aux prises avec une blessure au genou subie lors de la finale de la WTA. Faisant ses débuts à Shenzhen, Bianca s’est blessée au genou lors du deuxième match contre Karolina Pliskova, se retirant de la dernière rencontre et restant sur la touche depuis, devant sauter l’ASB Classic à Auckland, l’Open d’Australie, Dubaï, Doha et Indian Wells.

Andreescu a voyagé avec le reste de l’équipe canadienne de la Fed Cup en Suisse, s’entraînant avec ses coéquipières mais décidant de ne pas jouer et de prendre plus de temps pour revenir à 100%. La Canadienne était également à Indian Wells cette semaine, mais elle a dû sauter la défense du titre dans le désert (avant que l’événement entier ne soit annulé en raison d’un coronavirus), espérant se préparer pour Miami si ce tournoi se déroule dans deux semaines.

“Je le prends juste jour après jour, je fais de mieux en mieux tout le temps. J’en suis très heureux. J’ai fait de nombreuses rééducation et je me suis renforcé au genou. En ce moment, j’espère jouer à Miami Ouvrez “, a déclaré Andreescu.

“Je suis super impatient de recommencer la compétition; je veux faire le plus et je suis super anxieux. J’ai travaillé dur et je me sens prêt à jouer. Je pense que je peux atteindre un niveau encore plus élevé par rapport à où Je me tenais l’année dernière.

Se remettre d’une blessure n’est jamais facile; c’est l’une des choses les plus difficiles qu’un athlète doit traverser dans sa carrière. Je l’ai beaucoup vécu jusqu’à présent. Je sais à quoi je fais face et je fais de mon mieux pour voir comment je peux regarder vers l’avenir, en essayant de rester aussi positif que possible.

Certains jours, je ne veux même pas sortir du lit, mais avec l’objectif final à l’esprit, cela me donne de la motivation et de l’inspiration pour continuer à pousser. J’ai changé un peu plus ma nutrition; Je suis bien plus conscient de ce que je mets dans ma bouche. ”