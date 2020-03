J’espère jouer avec mon frère Andy à Wimbledon avant notre retraite

La star britannique du tennis en double Jamie Murray a déclaré qu’il aimerait faire équipe avec son frère Andy Murray à Wimbledon avant leur retraite, dans une interview accordée au Herald Scotland. Murray dit: “Nous ne savons pas ce qui va se passer avec la hanche d’Andy mais nous espérons qu’il va se remettre en forme et en bonne santé et retourner sur le terrain.

Je ne l’ai pas vu depuis un moment – cette pause nous permettra de nous rattraper – mais je sais qu’il s’entraîne, ce qui est une bonne nouvelle. Nous avons toujours dit que nous voulions jouer à Wimbledon une fois ensemble avant de nous arrêter et j’espère que nous aurons cette chance ».

Jamie, 34 ans, dit qu’il n’a pas l’intention de s’arrêter pour l’instant et pourrait bien jouer dans la quarantaine tant qu’il reste en forme et qu’il peut jouer les meilleurs tournois. “Je serais ravi de réaliser un Grand Chelem de carrière avant de m’arrêter.

Je ne pense pas au moment où je dois m’arrêter et je ne veux pas vraiment. Les pros plus âgés disent toujours: “Jouez aussi longtemps que vous le pouvez”. Tant que je suis en forme et en bonne santé, tant que mon classement me permet de participer aux plus grands tournois du monde, tant que je pratique toujours le tennis, j’ai bien l’intention de le faire.

Jouez dans mes 40 ans – pourquoi pas? Touchez le bois, je n’ai pas eu de gros trucs. Une fois que vous vous arrêtez, ce sera ça, n’est-ce pas? Recréer ce que le tennis vous donne ailleurs – marcher sur le terrain devant une grande foule, l’énergie que vous en retirez et le drame et la tension et l’excitation d’un match au fur et à mesure – cela va être impossible, je me rends compte que “.

S’exprimant sur les investissements récents de la Lawn Tennis Association en Écosse, Jamie se réjouit de cette décision. “Eh bien, tout investissement supplémentaire que nous recevons en tant que nation de tennis est une bonne nouvelle. Est-ce que je souhaite que ce soit plus? Bien sûr.

Si j’étais le LTA et que je donnais cette somme, je voudrais m’assurer que qui recevrait l’argent saurait comment le dépenser et quel était son plan. C’est ainsi que les affaires fonctionnent. Le tennis en Écosse, faire grandir le jeu ici, est important pour moi et important pour nous en tant que famille.

En raison de ce que nous avons pu réaliser sur le terrain – en particulier Andy – il y a cette opportunité incroyable de laisser une impression durable, que ce soit grâce à plus d’installations, un meilleur entraînement et juste la chance de prendre une raquette et de jouer.

Si Andy et moi nous arrêtions demain, je ne veux pas que cela ressemble à une énorme opportunité gaspillée pour le pays ».