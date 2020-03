“J’espère juste qu’Andy Murray pourra reprendre la partie principale”

Andy Murray est loin des courts de tennis de la finale de la Coupe Davis organisée à Madrid en novembre dernier. Après l’hypothèse d’une nouvelle intervention chirurgicale pour résoudre une calcification osseuse, le triple champion du Slam a repris sa grève et espère retourner au tribunal lorsque l’urgence du coronavirus sera terminée.

Son frère Jamie espère pouvoir un jour jouer ensemble sur l’herbe verte à Wimbledon. “Nous ne savons pas ce qui se passera avec la hanche d’Andy mais nous espérons qu’il va se remettre en forme et en bonne santé et revenir sur le terrain”, a-t-il déclaré à l’Ecossais.

“Je ne l’ai pas vu depuis un moment – cette pause nous donnera la chance de nous rattraper – mais je sais qu’il s’entraîne, ce qui est une bonne nouvelle. Nous avons toujours dit que nous voulions jouer à Wimbledon une fois ensemble avant de nous arrêter et j’espère que nous aurons cette chance ».

Même Tim Henman a parlé de Murray: “J’adore le fait qu’il veuille toujours être là-bas pour essayer de revenir”, a déclaré l’ancien numéro 1 britannique au Glasgow Times. “Il est vraiment en territoire inconnu parce que normalement quand vous avez une blessure, il y en a beaucoup d’autres qui ont eu la même blessure mais ce n’est pas le cas pour Andy.

Il y a beaucoup de gens qui ont eu de nouvelles hanches mais pas à 32 ans et pas ceux qui veulent recommencer à jouer au tennis de classe mondiale. Il est donc incroyable de voir à quel point il a déjà bien fait. Le voir sur le terrain d’entraînement et voir à quel point il s’amuse, je pense que c’est incroyablement impressionnant, surtout compte tenu de ce qu’il a déjà accompli dans le jeu. Et donc j’espère juste qu’il pourra recommencer à jouer sur la tournée principale. ”