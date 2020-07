J’espère juste que tous ceux qui écoutent raconteront leur histoire

La légende du tennis Billie Jean King a parlé de ce qu’elle voulait réaliser lorsqu’elle a décidé de créer le WTA Tour avec d’autres membres du WTA Original 9, dans un podcast avec WTA Insider.

Billie Jean King sur ce qu’elle voulait pour les générations futures en commençant la tournée WTA

Pendant le podcast, Billie Jean King a déclaré: « J’espère seulement que tous ceux qui écoutent raconteront leur histoire, savent qu’ils ont beaucoup plus de pouvoir qu’ils ne le pensent, réalisent en quoi vous êtes béni, dans quoi vous êtes bon.

C’est vraiment important de croire en soi. Lorsque l’Original 9 s’est réuni et que nous avons continué à la WTA, nous pensions toujours aux générations futures et voici ce que nous pensions: No.1 si une fille née dans ce monde, si elle est assez bonne, a un endroit pour concourir .

Pensez à ce que ce serait si vous n’aviez que les quatre majors. N’oubliez pas que la visite est très importante. No.2, la joueuse serait appréciée pour ses réalisations, pas seulement pour son apparence, car c’est tout ce dont elle a parlé de nos jours.

No.3, pour pouvoir gagner sa vie. C’était notre mantra de trois choses à poursuivre pour chaque génération. À l’heure actuelle, nous n’avons pas d’endroit où compétitionner. Je veux donc qu’ils réfléchissent à la façon dont cela se passe sans ces opportunités et lorsqu’ils reviendront, ils penseront différemment la façon dont ils aborderont leur jeu, leur vie et comment s’assurer que les générations futures auront une place pour la compétition, soient appréciées pour leurs réalisations et pouvoir gagner leur vie. «

Knig a également évoqué le fait de dire aux athlètes de ne parler que de sports et de ne pas s’impliquer dans d’autres questions, ce qui est encore courant aujourd’hui. « Je pense que nous avons une plate-forme. Nous sommes très chanceux d’avoir une plate-forme. Si vous ressentez quelque chose individuellement, vous pouvez dire ce que vous voulez.

Je pense que chaque personne doit comprendre son propre parcours, mais c’est formidable lorsqu’elle peut contribuer et être honnête et honnête. Quand nous avons eu nos défis dans les années 70 et quand j’ai été sorti en 1981, je dois dire que tous les joueurs étaient formidables.

Personne ne se souciait vraiment de l’intérieur. Mais nous avions tous peur. C’est quelque chose que j’espère que les joueurs ne ressentent pas aujourd’hui, j’espère. Certains peuvent, s’ils viennent de pays qui ont des difficultés avec les LGBTQ, alors ils ont probablement besoin de trouver des personnes qui les soutiendront.

Si disons vos parents ou votre culture [don’t approve], vous devez trouver un moyen de ne pas avoir honte à ce sujet, même s’ils le sont. Je pense que c’est vraiment important. « Billie Jean King est une ancienne joueuse de tennis professionnelle n ° 1 mondiale.

Elle a remporté 39 titres du Grand Chelem: 12 en simple, 16 en double féminin et 11 en double mixte. King a été un défenseur de l’égalité des sexes et a longtemps été un pionnier de l’égalité et de la justice sociale. L’un des jalons majeurs de sa carrière et de sa vie est survenu en 1973, lorsqu’elle a remporté le match de tennis «Battle of the Sexes» contre Bobby Riggs, 55 ans.