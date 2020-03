Au cours de sa carrière, Naomi Osaka a remporté cinq titres WTA, dont deux Grand Chelem: l’US Open 2018 et l’Australian Open 2019. Suite à cette dernière victoire, le 28 janvier 2019, elle a atteint la première place du classement WTA pour la première fois .

Elle a été la première athlète japonaise à remporter un titre de Slam, la troisième de l’ère ouverte à se qualifier pour les finales WTA en 2018 et la première asiatique à atteindre le sommet du classement WTA. Débutant sa saison à Brisbane, Osaka a battu Maria Sakkari, Sofia Kenin et Kiki Bertens, avant de tomber contre Karolína Plíšková, malgré une balle de match dans le deuxième set.

À l’Open d’Australie, Osaka a battu Marie Bouzková et Zheng Saisai, avant d’être battu par Coco Gauff au troisième tour. L’ancien numéro 1 mondial a écrit une lettre à son futur moi pour Nike. «J’espère qu’à l’avenir, je conserverai toujours mes valeurs fondamentales.

Quels que soient les types d’épreuves et de tribulations auxquels je fais face, je reste positif. J’espère pouvoir en quelque sorte inspirer les gens, je ne sais pas encore dans quel contexte », a écrit Osaka. “Assez drôle quand j’ai commencé à écrire ceci, je pensais que mon cerveau allait immédiatement écrire sur les futurs objectifs de tennis, mais je me rends compte que c’est beaucoup plus grand que cela.

J’avais extrêmement peur de l’avenir car ne pas savoir est aussi effrayant. Mais je me rends compte que vous devez embrasser l’inconnu et vous ne pouvez contrôler que ce qui se passe maintenant. Donc, le moi en ce moment met constamment en pleine réflexion et effort dans toutes les choses que j’aime. J’espère que l’avenir me fera de même. ”