J’espère presque que le tennis touche le fond

Aux États-Unis, Noah Rubin dit qu’il espère presque que le tennis touche le fond, car cela obligerait les organes directeurs à apporter des changements. Le Tour a été suspendu pendant plus d’un mois et aucun événement de tennis n’aura lieu avant le 13 juillet au moins.

Les joueurs de rang inférieur sont confrontés à des difficultés financières majeures car la majorité d’entre eux ne peuvent pas passer des mois sans jouer. “C’est une chose difficile à dire, mais j’espère presque que ça va toucher le fond”, a déclaré Rubin au podcast Tennis Legends d’Eurosport, comme l’a révélé Sky Sports.

“Mais j’espère parce que j’ai déjà parlé à l’ATP et à la WTA et que l’urgence de changer de tennis n’a pas été là.” Donc, j’espère que le fond rocheux ressemble presque à un feu sous leurs mégots et dit “hé, nous êtes en difficulté.

Les autres sports ne sont pas en difficulté autant que nous, faisons quelque chose. “Rubin, classé n ° 225 au monde, a gagné 754 745 $ jusqu’à présent dans sa carrière. Cette saison, l’Américain de 24 ans a gagné 33 019 $. “Je parle à mes amis en ce moment et dans les deux, trois, quatre prochains mois, ils vont se demander comment ils vont payer le loyer ou l’hypothèque”, a déclaré Rubin.

“Dire que nous ne pouvons même pas aider les joueurs à 150 dans le monde lorsque nous rencontrons ces problèmes. Il doit y avoir quelque chose de mal avec le sport ou le système lui-même.” Rubin a atteint son rang de 125e rang mondial en carrière en 2018.