«J’espère que Dominic Thiem sautera Buenos Aires. Il est à un autre niveau »

Le Buenos Aires Lawn Tennis Club accueillera pour la 20e fois l’ATP 250 entre le 10 et le 16 février 2020, rassemblant de bons joueurs qui se disputeront le titre dans la deuxième étape du “Golden Swing” latino-américain après Cordoue.

Gustavo Kuerten, Carlos Moya, Guillermo Coria, Gaston Gaudio, David Nalbandian, Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer et Rafael Nadal avaient tous remporté le titre ici dans le passé, rejoints par Dominic Thiem qui a fait tout le chemin en 2016 et 2018 .

Le double finaliste de Roland Garros a également été confirmé pour la nouvelle édition, avec Guido Pella et le finaliste de l’année dernière Diego Schwartzman et Matteo Berrettini. Dusan Lajovic, Borna Coric, Cristian Garin et Laslo Djere sont également en lice, espérant une course profonde et gâchant la fête des joueurs à domicile.

Guido Pella a perdu en demi-finale il y a un an et cherchera un meilleur résultat devant les supporters locaux cette fois-ci, donnant le coup d’envoi à son swing en terre battue à Cordoue avant l’événement ATP 250 à domicile dans la capitale argentine. S’adressant aux journalistes avant sa campagne à Cordoue, Pella a plaisanté en disant qu’il aimerait voir Thiem hors de Buenos Aires, louant l’Autrichien et son niveau actuel après avoir atteint la finale de l’Open d’Australie où il a poussé Novak Djokovic aux limites pendant quatre heures .

Pella a battu Thiem sur terre battue à Rio de Janeiro en 2016 avant que l’Autrichien ne prenne les commandes au cours des deux dernières saisons, battant l’Autrichien à Buenos Aires à Barcelone en deux sets, même si trois d’entre eux auraient pu aller dans les deux sens.

“Je ne voudrais pas que Thiem joue à Buenos Aires; il est à un autre niveau en ce moment. Je préfère qu’il reste à la maison et ne vienne pas à Buenos Aires. Pour l’événement en général, je sais que ce serait une excellente nouvelle s’il décide pour jouer; les gens préfèrent probablement le regarder plus que moi. Mais, si certains d’entre nous veulent gagner l’épreuve, ce serait mieux si Dominic ne vient pas. ”