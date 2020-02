“J’espère que je peux rugir” – Leander Paes devient émotif avant sa retraite

La légende du tennis indien Leander Paes joue actuellement dans sa dernière tournée ATP en Inde. Paes participe à l’Open du Maharashtra avec Matthew Ebden.

Leander avait annoncé en décembre que 2020 serait sa dernière année au tennis. Il fera des tournois sélectionnés sous la bannière «Un dernier rugissement».

La star controversée a dévoilé ses sentiments concernant sa dernière tournée dans son pays d’origine.

Qu’a dit Leander Paes?

Paes était plein d’émotions en ce qui concerne sa dernière tournée ATP en Inde-

«Venir à Pune en 2020 est un tournoi très émouvant pour moi, car cela fait 31 ans que je joue au tennis et c’est ma dernière année. En cette année d’adieu, je l’appellerai un dernier rugissement et j’espère pouvoir rugir très fort pour mes fans. »

Leander Paes était ravi du soutien qu’il reçoit de ses fans. Le champion du Grand Chelem à 18 reprises a révélé l’impact que les fans ont sur son jeu.

«J’ai joué de nombreuses années parce que vous m’avez tous beaucoup inspiré. Vous m’avez tous donné du vent dans mes ailes pour jouer pour vous au cours des 30 dernières années. Jouer toute cette saison, à l’Open d’Australie, c’était ma 97e participation au Grand Chelem. »

Cependant, le fait qu’il joue en Inde est ce qui rend Leander le plus heureux –

«Jouer en Inde chez moi signifie toujours quelque chose de spécial pour moi. Pour motiver tous les jeunes à être les meilleurs possible. C’est quelque chose que je me suis efforcé de faire tout au long de ma carrière. J’espère que cette semaine aussi nous pourrons avoir une belle performance de tous nos joueurs indiens. J’espère que le tournoi ici à Pune continue de grandir en Inde et continue de grandir à grands pas. »

“Je joue depuis de nombreuses années parce que vous m’avez tous beaucoup inspiré.” 🇮🇳 @ Leander revient sur sa carrière avant le @ MaharashtraOpen… pic.twitter.com / Eof7wU9bVg

– ATP Tour (@atptour) 4 février 2020

Leander a révélé que l’idée de prendre sa retraite l’avait frappé en septembre. Il a demandé à toute son équipe, à ses amis et à sa famille des suggestions sur les meilleures idées pour prendre sa retraite. Presque tous avaient un consensus sur le fait qu’il devrait faire une tournée de retraite. Cela lui permettrait de s’engager avec tous les tournois, joueurs et fans qui lui ont tant donné au cours de son illustre carrière.

Une carrière mise en valeur par les trophées du Grand Chelem et les médailles olympiques.

Leander espérait qu’il y aurait une deuxième manche. Cela signifie qu’il explorera d’autres avenues. Cependant, il a clairement indiqué que c’était la fin de la route pour Leander Paes- le joueur de tennis professionnel.