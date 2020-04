«J’espère que je pourrai aller plus loin à Wimbledon et à l’US Open»

En 2001 et 2002, Roger Federer s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde, améliorant différents éléments de son jeu et défiant les rivaux sur toutes les surfaces. À Milan 2001, il remporte le premier titre ATP, devenant un joueur du mois de février et donnant une impulsion à Roland Garros où il atteint le premier quart de finale des Majors.

Quelques semaines plus tard, le Suisse était aussi dans les huit derniers à Wimbledon, battant Pete Sampras au quatrième tour dans un thriller pour se présenter au monde du tennis. En raison d’une blessure à l’aine, Roger n’a pas pu rester à ce niveau d’ici la fin de la saison et se battre pour la place dans le top 10 et à la Masters Cup, déplaçant ces objectifs en 2002.

Tout a commencé avec le titre à Sydney avant de perdre une balle de match contre Tommy Haas à l’Open d’Australie, revenant plus fort à Miami où il a atteint la première finale du Masters 1000. Roger a perdu celui-là mais il n’y a eu aucune erreur dans le deuxième à Hambourg, renversant Marat Safin en deux sets pour décrocher le top 10 pour la première fois.

Se sentant toujours un peu fatigué, Federer a perdu au premier tour à Roland Garros, attirant l’attention sur son herbe bien-aimée où il attendait beaucoup avant Wimbledon. “J’ai également le sentiment que les gens s’attendent à ce que je fasse une percée dans les Majors maintenant. Je me mets également la pression.

Je pensais que j’avais une excellente chance en Australie de courir et d’aller en profondeur. Malheureusement, je n’ai pas pu convertir cette balle de match contre Tommy Haas, perdant dans le set décisif serré. L’Open de France a été difficile pour moi, car Hicham Arazi a bien joué.

J’étais encore un peu fatigué de Hambourg et je ne pouvais pas jouer de mon mieux. Pourtant, je suis ravi du fait que j’ai déjà fait une percée dans la série Masters 1000 cette année; J’ai toujours pensé que c’était très important parce qu’ils jouaient tous bien à ce niveau.

J’espère que je pourrai me faire un nom à Wimbledon et à l’US Open le reste de la saison; J’attends cela de moi-même. ”