J’espère que je pourrai gagner sept matchs à Melbourne Park

Le numéro 4 mondial Daniil Medvedev est heureux de franchir à nouveau la deuxième semaine à Melbourne Park alors qu’il espère aller encore plus loin cette année et potentiellement remporter son premier titre en Grand Chelem. Medvedev, tête de série n ° 4, a surmonté la star australienne montante Alexei Popyrin sans aucun problème en ligne droite 6-4 6-3 6-2 pour atteindre les huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

L’année dernière, Medvedev a atteint les 16 derniers à Melbourne Park pour la première fois de sa carrière, avant de manquer en quatre sets à l’éventuel champion Novak Djokovic. Cette fois, les chances de Medvedev de se qualifier pour le quart de finale à Melbourne Park sont meilleures car le prochain pour lui sera le Suisse Stan Wawrinka.

“Je suis heureux de le gagner en deux sets”, a déclaré Medvedev après avoir battu Popyrin, selon l’ATP Tour. “J’ai de bons souvenirs de l’année dernière, qui était ma première fois dans la deuxième semaine d’un Grand Chelem et j’espère pouvoir faire encore plus cette année. J’essaie juste de gagner autant de matchs que possible, j’espère pouvoir en gagner sept ici. ”