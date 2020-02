J’espère que je serai très bien pour jouer

Roger Federer a fourni une mise à jour sur les blessures avant son match de charité Match For Africa contre Rafael Nadal en Afrique du Sud. Federer fera équipe avec Bill Gates au Cap cette semaine pour collecter des fonds pour la fondation Roger Federer, avec son ennemi juré Nadal de l’autre côté de la cour.

Il a disputé deux matchs blessés à l’Open d’Australie la semaine dernière, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa forme physique. Cependant, il insiste sur le fait qu’il n’y a rien à craindre. “Tu sais comment c’est. La vie en tournée est parfois ce qu’elle est.

Je ne pourrais pas être plus excité maintenant que cela se produit réellement. J’espère que je serai vraiment bien pour jouer. Je crois que oui, mais nous verrons ». «De plus, le fait que Rafa soit disposé à le faire est pour le moins excitant, bien sûr.

Je sais que mes parents sont également très heureux, très fiers. Je suis sûr que ça va être très, très spécial pour moi à plusieurs niveaux de jouer là-bas ». L’Afrique du Sud occupe une place spéciale dans le cœur de Federer puisque sa mère vient du pays.

Cependant, n’ayant jamais joué en Afrique du Sud auparavant, ce match est quelque chose qu’il attend vraiment avec impatience. “Je ne sais pas ce qui m’a pris si longtemps, pour être honnête”, a déclaré le maestro suisse. “J’ai dit:” Ce n’est pas possible que je sois en tournée depuis 20 ans, je suis devenu le joueur que j’ai été, et je n’ai jamais joué en Afrique du Sud. Ce n’est tout simplement pas OK. “” Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si cela arrivait “.