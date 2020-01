J’espère que Kerber et Goerges jouent aussi longtemps que possible

Barbara Rittner, la responsable du tennis féminin de la Fédération allemande de tennis, dit qu’elle espère que la sélection actuelle de joueuses allemandes jouera le plus longtemps possible et continuera à s’amuser et à réussir tout en jouant. Dans une interview avec Abendblatt, Kerber a déclaré: “J’espère que les filles établies joueront aussi longtemps que possible et surtout auront du plaisir et du succès.

J’espère que Tamara Korpatsch de Hambourg se stabilisera dans le top 100. Anna-Lena Friedsam a perdu les meilleures années de sa carrière en raison de deux grosses chirurgies de l’épaule mais s’est battue en 2019. Elle peut provoquer des surprises tout autant qu’Antonia Lottner.

Il y aura toujours un bon tennis féminin en Allemagne, mais certainement moins au plus haut niveau que les années précédentes. “Les deux meilleures stars d’Allemagne, Angelique Kerber et Julia Goerges ont changé d’entraîneur ces derniers temps et Rittner espère que les nouveaux partenariats seront stable et les derniers changements de coaching dans leur carrière.

“J’ai trouvé la décision de la DTB de libérer le patron de la Fed Cup Jens Gerlach de travailler comme entraîneur-chef de Julia, car je pense que les deux s’harmoniseront humainement et professionnellement. Je ne peux pas dire cela avec Angie parce que je ne connais pas son nouvel entraîneur. Dieter Kindlmann aussi bien.

J’espère pour les deux que ce fut le dernier changement d’entraîneur dans leur carrière. (Kerber) Elle sait ce qu’il faut pour jouer avec succès, et elle aura soigneusement envisagé de choisir Kindlmann. Mais il sera beaucoup plus difficile de revenir car il se passe beaucoup de choses au tennis féminin.

La qualité de la nouvelle génération est incroyablement élevée, ce qui est encore une autre classe de vitesse et de confiance en soi. Parlant de la situation actuelle du tennis féminin en Allemagne, où il existe un écart important entre les joueuses de plus de 30 ans et les deux de moins de 18 ans, Rittner déclare: “Le financement du DTB n’a jamais été aussi intense qu’il c’est aujourd’hui.

Mais notre jeunesse est le reflet de la société. La volonté de tout mettre sur une seule carte et la passion absolue de brûler pour quelque chose ne peuvent plus être observées. Sortir de la zone de confort, qui a rendu les joueurs tels qu’Angélique Kerber, Julia Görges, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki ou Anna-Lena Grönefeld si forts, n’est plus moderne.

Les jeunes sont parfois trop à l’aise, de nombreux parents n’assument plus ou trop intensément leur fonction de supporters et de chauffeurs. Tout le monde se débat sur le terrain, mais il est également de plus en plus difficile pour beaucoup d’investir loin de 100% dans l’objectif qu’ils se sont fixé.

Il n’y a pas de cohérence. Mais ce n’est pas seulement le cas avec le tennis. “Enfin, sur son évaluation des joueurs actuels de la WTA, Rittner dit qu’elle est convaincue que des joueurs comme Naomi Osaka et Bianca Andreescu s’en sortiront bien en 2020.

“Naomi Osaka et Bianca Andreescu avec leurs succès en Grand Chelem. Bien sûr, il y a aussi un Coco Gauff, même si je suis très réservé quand j’utilise le terme enfant prodige. Simona Halep, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova et Petra Kvitova, qui appartiennent à la génération entre jeunes et vieux, ont eu une excellente saison. Je pense aussi que Dayana Yastremska, Elina Svitolina, Aryna Sabalenka et Amanda Anisimova sont très ambitieuses. ”