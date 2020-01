“J’espère que Nick Kyrgios recevra beaucoup de soutien à l’Open d’Australie”

À la suite de sa victoire au premier tour contre Steve Johnson à l’Open d’Australie 2020, on a demandé à Roger Federer ce que cela signifiait pour lui de participer à l’AO: Rally for Relief, une exposition qui a rapporté près de 5 millions de dollars aux victimes des feux de brousse australiens.

«Eh bien, je savais que j’allais être là, dans un événement comme celui-ci. C’est normal, comme tous les autres meilleurs joueurs, et c’est pourquoi c’était agréable de nous voir tous sortir ensemble sur le terrain. Nous apprécions de le faire, même si nous n’avons pas toujours le temps, selon l’apparence du tournoi, car ils ont également besoin de revenus et il n’est pas toujours facile de le pousser pour une bonne cause.

Certaines personnes ne pensent pas de cette façon, mais ici en Australie, les gens le pensent. C’est pourquoi c’était formidable que Tennis Australia et l’Open d’Australie aient pensé de cette façon et cela nous a vraiment donné l’occasion de nous réunir et de soutenir le pays qui en a tant besoin », a-t-il déclaré.

Le Suisse, qui a affronté Nick Kyrgios dans cette exposition, a également fait l’éloge de l’Australien: «Je sais que sa ville (Canberra) a été affectée et il avait l’air très émotif de sortir pendant et après. J’espère qu’il recevra beaucoup de soutien cette semaine car il est aussi l’un des gars qui a fait rouler le ballon, comme tant d’autres joueurs australiens.

C’était bien d’être sur le terrain avec lui ». Federer et Kyrgios se sont qualifiés pour le troisième tour, en battant respectivement Filip Krajinovic et Gilles Simon.