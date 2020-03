“J’espère que nous aurons cette chance” – Jamie veut s’associer à Andy Murray à Wimbledon

Andy Murray est un homme déterminé à se remettre en forme et à reprendre la compétition sur le circuit professionnel. Après quelques années pleines de blessures et de désespoir, il se dirige progressivement vers la pleine forme physique. Son frère, et joueur de double professionnel, Jamie, a exprimé son espoir de s’associer dans un Grand Chelem avant que l’un ne prenne sa retraite pour de bon.

En regardant les titres et les réalisations d’Andy dans le tennis, il ne fait aucun doute qu’il est un joueur spécial. Il s’est taillé une réputation, a remporté plusieurs tournois du Grand Chelem et s’est même hissé au sommet du classement ATP.

Andy Murray

Alors qu’un bon nombre de joueurs ont réussi cela au fil des ans, très peu l’ont fait à cette époque formidable. De plus, le Britannique a même un record unique à son actif: deux médailles d’or olympiques consécutives en tennis simple.

Andy Murray optimiste quant à sa forme physique

Cela ne ferait pas de tort à sa réputation si Andy Murray se retirait du sport demain; il restera un joueur emblématique, toujours connu dans l’histoire du sport. Cependant, il sera un énorme raté comme cela a été le cas ces deux dernières années.

Jamie est optimiste quant à ses chances de jouer ensemble.

“Nous ne savons pas ce qui va se passer avec la hanche d’Andy mais nous espérons qu’il va se remettre en forme et en bonne santé et retourner sur le terrain. Je ne l’ai pas vu depuis un moment – cette pause nous permettra de nous rattraper mais je sais qu’il s’entraîne ce qui est une bonne nouvelle. Nous avons toujours dit que nous voulions jouer à Wimbledon une fois ensemble avant de nous arrêter et j’espère que nous aurons cette chance. “

Ce serait certainement un régal pour les fans de regarder le duo partenaire sur l’herbe de Wimbledon.

Andy a également récemment fait le point sur sa forme physique.

«Je m’entraîne sur les courts depuis quelques semaines et je me sens plutôt bien. J’ai pratiqué deux, deux heures et demie certains jours et cela (la blessure) a bien réagi, alors les doigts croisés restent comme ça. »

Andy pourrait très bien être à temps pour les Championnats. Cependant, il reste à voir si l’événement se déroule comme prévu, compte tenu de la situation actuelle à travers la planète.