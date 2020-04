“J’espère que Roger Federer jouera toujours à 45 ans!”

Horacio Zeballos a eu la chance de jouer contre Rafael Nadal et Novak Djokovic mais jamais contre Roger Federer, avec de petites occasions de changer cela à l’avenir car il ne joue qu’en double depuis les deux dernières saisons.

Un ancien joueur parmi les 40 premiers en simple a trouvé un rythme parfait sur le court de double, remportant les titres du Masters 1000 et jouant en finale à l’US Open. Comme tous les autres joueurs depuis début mars et une épidémie de coronavirus, Horacio passe du temps à la maison, attendant des nouvelles positives sur le redémarrage de la saison et rejoint un podcast où il mentionne Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

L’Argentin aimerait voir Roger en action pendant cinq ou six ans de plus, le qualifiant de joueur unique et de joueur à surveiller. Federer fêtera ses 39 ans en août et il est toujours parmi les meilleurs joueurs du monde, se classant parmi les 4 premiers et capable de courir les grands titres contre des rivaux beaucoup plus jeunes.

Le départ suisse a terminé la saison précédente seulement derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic, remportant quatre titres ATP et étendant son record en tant que plus ancien champion du Masters 1000 après avoir conquis Miami en tant que premier champion du Hard Rock Stadium.

Roger a également remporté le 100e titre ATP à Dubaï et a ajouté plus de trophées à son décompte à Halle et Bâle, manquant une chance colossale pour le 21e trophée majeur après avoir gaspillé deux balles en finale à Wimbledon contre Novak Djokovic.

Federer a disputé un tournoi jusqu’à présent en 2020, avant de se qualifier pour la demi-finale à Melbourne avant d’être opéré du genou en février, de travailler dur au retour (au moins à domicile) et de s’attendre à se préparer une fois la saison terminée. “J’adorerais voir Roger Federer sur le Tour jusqu’à ses 45 ans. C’est un joueur unique”, a déclaré Zeballos.