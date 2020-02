«J’espère que Roger Federer sera de retour très bientôt. Le tennis a besoin de lui ‘

Le quadruple champion Novak Djokovic sera en tête du classement dans le désert pour la première fois depuis 2016, se classant en tête de série et favori pour soulever la couronne et maintenir son record parfait jusqu’à présent en 2020. N ° mondial.

1 a remporté des victoires dans les 13 matches jusqu’à présent cette saison, remportant la première Coupe ATP pour la Serbie contre l’Espagne et défendant le titre de l’Open d’Australie pour lever la huitième couronne à Melbourne, récupérant 2000 points et dépassant Rafael Nadal pour réclamer à nouveau le trône de l’ATP.

Novak jouera son match de premier tour lundi contre Malek Jaziri, dans l’espoir d’une course solide et d’une autre excellente performance après avoir pris une pause bien méritée de ces rencontres. Roger Federer était censé être la deuxième tête de série, mais le Suisse manquera Dubaï et tous les événements qu’il prévoyait de jouer avant juin, aux prises avec une blessure au genou et subissant une intervention chirurgicale mercredi, se retirant de Dubaï, Indian Wells, Miami et Roland Garros.

Novak et Roger sont les redoutables rivaux sur le terrain depuis près de 15 ans maintenant, jouant pour les grands titres et se respectant toujours et ce qu’ils ont accompli et donné au tennis. Interrogé sur Roger, Novak a dit qu’il était triste quand il a appris la nouvelle, ne sachant rien de la blessure de Roger comme toutes les autres mais espérant que le champion de 20 fois majeur reviendra le plus tôt possible, car notre sport a besoin de lui.

Djokovic et Federer se sont rencontrés en demi-finale de l’Open d’Australie il y a un mois, Novak marquant une victoire en deux sets après avoir effacé le déficit lors du premier match. “C’était une surprise d’entendre parler de la blessure et de la chirurgie de Roger Federer.

Je savais qu’il souffrait d’une blessure à l’Open d’Australie, mais je pense que personne ne savait quelle était la blessure et quelle était sa gravité. Je n’aime pas voir quelqu’un subir une opération chirurgicale; J’ai vécu ça une fois et, espérons-le, la dernière fois de ma vie.

Je sais que pour les médecins, c’est une procédure de routine, mais elle est assez invasive. Je sais que cela crée également un traumatisme psychologique. Je suis triste de voir Roger Federer et Kevin Anderson passer par ce genre de procédures; J’espère qu’ils reviendront très bientôt. Roger est Roger et le sport a besoin de lui. ”