«J’essaie de donner le meilleur de moi-même chaque jour sur un court de tennis»

Roger Federer aura 39 ans en août, mais il est toujours aussi désireux de prolonger sa carrière et de se battre pour les trophées notables, tout comme au cours des deux dernières décennies. Sautant la deuxième partie de 2016, Federer est revenu plus fort au début de la prochaine saison, conquérant deux Majors pour la première fois depuis 2009 et revenant sur le trône de l’ATP en février 2018 comme de loin le joueur le plus âgé depuis le début du classement ATP en 1973.

Prolongeant sa série de grands résultats, Roger a remporté quatre titres ATP en 2019, devenant le deuxième joueur de l’ère Open avec 100 couronnes ATP après Jimmy Connors et jouant à un haut niveau à Paris et Wimbledon pour atteindre la demi-finale à Roland Garris et la finale à Wimbledon, perdant face à Rafael Nadal et Novak Djokovic et ratant une énorme opportunité d’ajouter un autre trophée à son nom au All England Club.

Qualifié pour la finale de l’ATP, Federer a renversé Djokovic pour atteindre la demi-finale, s’inclinant face à Stefanos Tsitsipas en deux sets, mais finissant toujours la saison avec des vibrations positives. Le Suisse a décidé de sauter la Coupe ATP, de revenir à l’Open d’Australie et d’atteindre la demi-finale malgré des problèmes à l’aine et une blessure au genou qui le tracassait depuis un certain temps, décidant de se faire opérer en février et de sauter toute l’action au moins jusqu’à Halle, prêt à revenir sur le terrain en juin si le coronavirus laisse la saison se poursuivre.

En attendant cela, Federer a déclaré pour l’ATP qu’il essayait toujours d’apporter son meilleur sur le terrain d’entraînement et pendant les matchs, en interagissant avec ses fans et en appréciant chaque instant de sa carrière jusqu’à présent. “J’essaie de faire de mon mieux tous les jours lorsque je marche sur un terrain d’entraînement ou sur un terrain de match; j’essaie d’interagir avec les fans et de leur faire savoir à quel point je suis reconnaissant”, a déclaré Federer. “Ça a vraiment été un sacré tour. J’ai apprécié chaque instant.”