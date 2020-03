“J’essaie de m’en éloigner” – Stefanos Tsitsipas révèle les effets toxiques des médias sociaux

Stefanos Tsitsipas est l’une de ces stars du tennis qui sont reconnues par le grand public. Bien que tous ceux qui concourent sur la scène du Grand Chelem méritent d’être à leur place, c’est la prochaine étape que de nombreux athlètes trouvent délicate. C’est l’étape où ils doivent interagir avec leurs partisans et cultiver une base de fans qui inclut même ceux qui ne sont pas des fans de tennis purs et durs.

Cela devient nécessaire car vous devez être beaucoup plus qu’un joueur de tennis. Le sport moderne oblige les athlètes à construire une marque et à devenir commercialisables. C’est le nombre d’athlètes qui gagnent une grande partie de leur argent.

Les médias sociaux sont un élément crucial de ce processus. C’est précisément pour cette raison qu’une bonne présence sur les réseaux sociaux est très essentielle et peut s’avérer être une affaire de réussite ou de rupture. La personne dont nous parlerons dans cet article est Stefanos Tsitsipas. En fait, la star grecque a une immense popularité sur les réseaux sociaux.

Tsitsipas s’est récemment ouvert sur les avantages et les inconvénients du médium. Voyons d’un athlète qui est également une célébrité des médias sociaux, comment le médium influence sa vie.

Qu’a dit Stefanos Tsitsipas?

Voici ce que Stefanos Tsitsipas avait à dire –

“J’ai parlé à beaucoup de gens des médias sociaux. Certaines personnes trouvent ça correct. Je suppose que certaines personnes ne sont pas dans une position que je suis, elles n’obtiennent pas autant d’attention et de réponse dans ce qu’elles font. Pour moi, cela peut être assez vexant. J’essaie de m’en éloigner. Je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, sauf YouTube, qui est ma principale source de télévision et de divertissement. Je reçois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. »

Tsitsipas a également parlé de la culture de pêche à la traîne toxique –

«Beaucoup de gens disent des choses qui peuvent m’affecter d’une certaine manière, peuvent m’amener à un état mental différent, me faire douter de moi-même. J’essaye de l’éviter pendant les tournois, lors des compétitions, pendant les semaines importantes, et je me concentre sur les gens autour de moi plutôt que sur les gens qui sont loin et ne savent pas ce qui se passe ».

Tsitsipas est une véritable star des réseaux sociaux. Il compte 156 000 abonnés sur Twitter, 854 000 abonnés sur Instagram et 171 000 abonnés sur YouTube. S’il ressent ce point de vue sur le médium, alors il y a vraiment un problème avec la façon dont nous, en tant que société, utilisons les médias sociaux. Espérons qu’un mécanisme de réponse plus mature puisse être développé sur les réseaux sociaux dans les années à venir.