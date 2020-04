Après que Roger Federer a publié sa suggestion sur la fusion des circuits ATP et WTA plus tôt cette semaine, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré que le circuit ATP, le circuit WTA, l’ITF et les organes du Grand Chelem avaient travaillé ensemble ces dernières semaines pendant le tennis actuel. arrêt causé par la pandémie mondiale.

Gaudenzi, qui a pris la présidence de l’ATP au début de cette année, a déclaré: “La gestion du scénario actuel est extrêmement complexe, en particulier en raison de la nature de notre calendrier, de la nature de nos activités. Mais je suis optimiste en général, par nature, et J’essaie de voir le côté positif qui a été une formidable collaboration avec les autres tournois du Grand Chelem, la WTA et l’ITF.

“Donc, tous les organes se réunissent et discutent du calendrier, de la voie à suivre, du soulagement des joueurs et de nombreux autres sujets. Cela pourrait donc être le résultat positif de cela, que finalement les organes directeurs du tennis et des tournois du Grand Chelem se réunissent et travailler en collaboration sur l’avenir à long terme du sport. “

Federer a tweeté plus tôt cette semaine, disant: “Suis-je le seul à penser que le moment est venu pour les tennis masculin et féminin de s’unir et de se regrouper?” Je ne parle pas de fusionner la compétition sur le terrain, mais de fusionner le 2 les organes directeurs (ATP et WTA) qui supervisent les tournées professionnelles hommes et femmes.

Cela aurait probablement dû se produire il y a longtemps, mais c’est peut-être le moment. C’est trop déroutant pour les fans quand il y a différents systèmes de classement, différents logos, différents sites Web, différentes catégories de tournois. “

La suggestion de Federer a également reçu beaucoup de soutien de joueurs tels que Rafael Nadal, Simona Halep, Petra Kvitova et Billie Jean King.