«J’essaierai de faire un retour en mai ou juin si le coronavirus le permet»

Ana Konjuh, âgée de 22 ans, n’a disputé que neuf matchs après l’US Open 2017, aux prises avec une blessure au coude qui a ruiné sa carrière au cours des deux dernières années. Le natif de Dubrovnik avait été l’un des joueurs les plus prometteurs nés vers 1997, terminant dans le top 100 en 2014 après avoir eu 17 ans et conquérir le premier titre WTA à Nottingham en juin prochain.

Tout comme l’année précédente, Konjuh avait besoin de temps pour trouver la bonne forme en 2016 et elle est arrivée au meilleur moment possible, se qualifiant pour le quart de finale de l’US Open où elle a perdu contre Karolina Pliskova, soutenue par la demi-finale à Guangzhou et le quart de finale à Moscou, les résultats qui l’ont menée vers le top 50 et des objectifs encore plus importants dans les années à venir.

Le Croate percutant a ouvert la saison 2017 avec la finale à Auckland, suivie du quart de finale à Dubaï. Ana a marqué huit victoires sur gazon et a décroché le top 20 fin juillet avant que ses problèmes ne commencent à Stanford, perdant lors de la première manche des trois événements nord-américains les plus importants et sautant le reste de la saison après l’US Open avec un blessure au coude droit.

Ana a mis fin à sa coopération avec Zeljko Krajan et a subi une opération du coude le 15 septembre, dans l’espoir de prendre un nouveau départ en 2018 et de jouer à nouveau sans blessure, faisant un retour à Brisbane où Elina Svitolina l’a battue au deuxième tour.

Néanmoins, Ana a lutté de plus en plus avec sa main gauche, se retirant des tournois à venir et subissant une autre intervention médicale en mars. Son classement a chuté rapidement, entrant à Roland-Garros de l’extérieur du top 100 et perdant 6-0, 6-1 face à Carla Suarez Navarro avant de ne pas avoir fait impression à Eastbourne et Wimbledon également, se plaçant à peine dans le top 400.

Pour aggraver les choses, Ana ne savait pas quoi faire de son coude droit, s’entraînant sans problème mais commençant à ressentir la douleur dans les matchs de compétition après seulement quelques matchs. Konjuh a rendu visite aux spécialistes à Zurich, Turin et Bologne mais personne n’a pu comprendre ce qui cause la douleur constante.

Désireux de donner un coup de feu dans la saison derrière nous, la Croate a perdu les trois matches à Saint-Pétersbourg, Trnava et Budapest, ressentant une douleur aiguë au coude et décidant de subir la quatrième opération, essayant désespérément de prolonger sa carrière et de concourir sans douleur.

Après la pause estivale avec sa famille, Ana a commencé à travailler au gymnase, faisant également quelques séances de lumière sur le terrain et améliorant sa condition physique chaque mois qui s’est écoulé. Prêt à recommencer, Konjuh devra attendre au moins jusqu’en mai ou juin avec les derniers revers dus à un coronavirus qui a bloqué l’action du tennis pendant au moins jusqu’au début du mois de mai.

“Je travaille actuellement à la maison à cause de cette situation mais tout semble aller bien pour le moment. Mon coude ne me fait pas mal pendant l’entraînement si je ne pousse pas trop fort et j’attends de voir comment il va réagir pendant tournois réels, bien que nous ne sachions pas quand nous jouerons à nouveau.

Mentalement, il sera difficile de faire un retour après une si longue pause et d’équilibrer les matchs et de voyager à nouveau. Je suis hors de tout cela depuis quelques années maintenant, mais je l’avais vécu par le passé et je pense que les résultats finiront par arriver.

Il y a de nouveaux jeunes pistolets sur le Tour mais je ne sais pas grand-chose d’eux, je n’ai jamais joué contre eux auparavant. Mon équipe et moi préparions un retour pour mai ou juin; maintenant nous devons attendre et voir comment la situation avec un coronavirus va évoluer mais j’ai hâte de revenir sur le terrain.

Nous avons tous un peu peur; les choses sont sérieuses et j’essaie de rester à l’écart de groupes plus importants. Je m’entraîne avec ma petite équipe et nous restons loin du gymnase. ”