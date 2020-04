«J’étais assez seul au National Tennis Center»

Roger Federer a fait ses premiers pas de tennis à l’âge de 3 ans, frappant divers objets dans son jardin et appréciant de plus en plus le sport. En 1993, Roger est devenu le champion national U12 à Lucerne, se concentrant sur le tennis seul et laissant le football derrière lui, même s’il aimait aussi y jouer.

Pendant ce temps, Roger s’est souvent entraîné au Old Boys Tennis Club à Bâle, rencontrant Peter Carter là-bas et devenant un grand ami avec son entraîneur qui lui a beaucoup appris. Fin 1994, le jeune Federer a commencé à penser à déménager au Centre national de tennis d’Ecublens sur le lac Léman et y est allé l’année prochaine, en commençant à travailler avec Pierre Paganini qui est toujours l’une des personnes les plus influentes derrière son succès.

Federer était le plus jeune joueur du groupe d’entraînement à Ecublens, ne parlant pas français et n’ayant pas d’amis avec qui traîner. Peu à peu, tout a changé et Roger est devenu un grand ami de Vincent Christinet dans la famille où il séjournait, se sentant beaucoup mieux et commençant à le montrer également sur le terrain.

“Quand j’avais environ 13 ans, mes parents m’ont demandé si je voulais aller au National Tennis Center. D’abord, j’ai dit non, car je voulais rester à la maison. Ensuite, j’ai vu une cassette, six mois ou un an plus tard et soudain, je me suis intéressé, j’ai dit à la presse que je suis très intéressé à y aller et à m’entraîner.

Mes parents l’ont lu et nous avons commencé à en parler, en regardant les côtés positifs et négatifs. Je suis allé jouer là-bas et ils pensaient que j’avais du talent alors ils m’ont emmené. C’était presque ma décision d’y aller; mes parents m’ont aidé à faire un petit choix.

Au début, j’étais assez seule là-bas. Les six premiers mois ont été très difficiles car je suis originaire de Suisse alémanique et je ne pouvais pas parler français ou avoir des amis pour cette raison. J’étais dans une famille qui était très gentille avec moi mais je n’ai eu aucun succès au cours des deux premiers mois.

Ensuite, j’ai appris à connaître tous les joueurs et les entraîneurs, en apprenant également la langue, ce qui m’a beaucoup aidé. Cela m’aide aussi maintenant; Je parle parfaitement trois langues. ”