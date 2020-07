«J’étais content de ne pas affronter Roger Federer ou Rafael Nadal»

Novak Djokovic a été l’un des jeunes à surveiller en 2006, entrant dans le top 20 et fixant des objectifs plus élevés la saison suivante. Novak a remporté le titre à Adélaïde début 2007, sauvant son meilleur tennis pour mars et le « Sunshine double » à Indian Wells et Miami.

Un adolescent a été le joueur le plus en vue lors des deux premiers Masters 1000, atteignant la finale à Indian Wells et remportant le trophée à Miami, son premier à ce niveau. Le 1er avril, le Serbe a renversé Guillermo Canas 6-3, 6-4, 6-2 en deux heures et 20 minutes, prenant le dessus dans chaque segment pour devenir le dernier adolescent avec la couronne Masters 1000!

Novak a sauvé les cinq points de rupture tandis que Guillermo n’a servi que 54% et a subi quatre pauses des sept opportunités offertes à son adversaire. Djokovic a été plus efficace dans les rallyes les plus courts et les plus prolongés, avec ses coups de fond surpassant Canas qui était toujours satisfait des deux dernières semaines, battant Roger Federer à deux reprises.

Novak a débuté le match avec un succès fracassant pour une prise en main amoureuse, enregistrant un point de rupture à 1-1 pour rester en contact.

Un revers en bas de la ligne lors du match suivant a provoqué une rupture par amour pour lui, le cimentant avec un as quelques minutes plus tard pour ouvrir un écart de 4-1.

Servant pour le set à 5-3, Novak a tenu à 15 après une erreur de coup droit de Canas, à la recherche d’un résultat similaire dans le reste de la rencontre. Après quatre bonnes prises au début du deuxième set, Djokovic a sifflé un coup droit sur la ligne pour forcer une erreur de son adversaire et prendre une pause, rattrapant trois chances de pause dans le suivant qui durerait 20 minutes exténuantes!

Cela a pris toute l’énergie de Canas, donnant un service à l’amour dans le septième match après un revers de la victoire de Djokovic qui a poussé le Serbe 5-2, sauvant un point de rupture pour prendre deux sets à l’avantage et faire un pas massif vers le titre.

Guillermo a survécu à plusieurs occasions de pause au début du troisième set, aux prises avec une blessure à la cuisse gauche mais en restant en contact avec Novak jusqu’à 4-4. Il a ensuite réussi une double faute pour donner à Djokovic l’avantage décisif.

Servant pour le titre dans le dixième match, Novak a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour célébrer la couronne et commencer son stellaire Masters 1000 qui compte actuellement 34 trophées et de nombreux records dans la série ATP premium.

« J’ai ressenti de la pression avant le début de la finale. Pourtant, j’étais content de ne pas affronter Roger Federer ou Rafael Nadal. Ils sont tous les deux puissants dans les matchs décisifs, jouant leur meilleur tennis au moment le plus important. J’ai beaucoup appris de cela Indian Wells bat contre Rafa, prenant des notes positives et négatives et essayant de mieux performer la prochaine fois.

Par rapport à ce match, j’ai été plus patient contre Rafa cette semaine, essayant toujours de jouer au tennis agressif et de le forcer à se battre pour chaque point. Je suis ravi de mes améliorations; J’espère que ça restera comme ça. Mes résultats lors des deux dernières épreuves me donnent beaucoup de confiance; Je pense que je ne suis pas du monde.

2 dans la course et cela a été mon meilleur tennis en carrière. L’argile est l’une de mes surfaces préférées et je m’attends à de bons résultats là-bas « , a déclaré Novak Djokovic.