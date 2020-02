J’étais enraciné contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie

Le numéro 2 mondial Rafael Nadal a été honnête lorsqu’il a été questionné sur la finale de l’Open d’Australie, car il a admis qu’il voulait que Dominic Thiem bat Novak Djokovic et décroche son premier titre en Grand Chelem. Djokovic, qui avait besoin de remporter le titre de l’Open d’Australie pour regagner la place après la perte de Nadal en quart de finale, a battu le numéro un mondial.

4 Thiem en cinq sets pour décrocher son 17e titre du Grand Chelem. Djokovic se rapproche pour égaler le deuxième record de Nadal en 19 tournois du Grand Chelem et le record absolu de Roger Federer en 20 tournois majeurs. “Évidemment oui [I would have preferred Thiem to ​​win]», A déclaré Nadal à Marca, comme l’a révélé Tennishead.

“Je ne suis pas un hypocrite, non?” Cela aurait été mieux pour moi personnellement si Thiem avait gagné. “Nadal espérait un résultat différent mais cela n’a pas affecté son humeur car il a également félicité Djokovic d’avoir remporté un huitième record australien Titre ouvert.

“Mais, pour être honnête, j’ai dormi exactement aussi bien ces deux derniers jours. À cet égard, peu importe si Dominic a gagné ou si Novak (Djokovic) a gagné. Cela fait partie de notre sport”, a déclaré Nadal. «Ce tournoi est particulièrement bon pour Novak.

Et en ce moment, il est, aujourd’hui, le meilleur joueur du monde.

C’est ce que disent les chiffres. “Et la seule chose qui puisse être faite est de le féliciter pour un autre grand succès.”