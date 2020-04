«J’étais loin de mon meilleur aujourd’hui, je suis déçu de ..»

Jouant dans son deuxième quart de finale du Masters 1000 de la saison et le premier sur terre battue à ce niveau, Roger Federer a perdu contre Sébastien Grosjean 6-4, 6-3 en une heure et 13 minutes en 2001. Le jeune Suisse a produit son meilleur tennis sur terre battue jusque-là un jour plus tôt contre Arnaud Di Pasquale mais ce n’était pas le cas contre d’autres Français, faisant trop d’erreurs et ne trouvant pas le rythme et imposant ses tirs.

Perdant 18 points en neuf matchs de service, Grosjean a repoussé les deux points de rupture auxquels il a été confronté, remportant 45% des points de retour et gagnant trois pauses sur neuf opportunités pour sceller l’affaire en un rien de temps et avancer dans les quarts.

“J’étais loin de mon meilleur tennis aujourd’hui; je suis triste d’avoir joué à un niveau si élevé hier et d’avoir ensuite produit une performance comme celle-ci. C’est difficile, mais mon niveau n’a pas pu revenir aujourd’hui. J’ai essayé, mais Sébastien a joué bien aussi, il touchait les lignes, ça arrive parfois.

Le vent était fort mais cela ne me dérangeait pas; ce n’était pas le problème aujourd’hui. Pour moi, c’est difficile de juger du niveau de Sébastien. Je prenais beaucoup soin de moi; J’ai essayé de comprendre pourquoi je manquais autant.

Je ne crois pas que Sébastien ait fait quelque chose d’extraordinaire aujourd’hui, mais cela lui suffit. C’est la raison pour laquelle il est très bien classé. Il est difficile de jouer contre, il court bien. Au final, ce n’est pas mal d’être en quart de finale de votre premier tournoi sur terre battue cette année.

Je ne m’attendais pas à ça au début de la semaine mais je suis déçu par ce que j’ai fait aujourd’hui; J’aurais pu faire beaucoup mieux. Mais pour le début d’une saison, ça va. Chaque tribunal est différent de l’autre.

Une fois que j’ai joué contre Sanguinetti à la Princes Court, quel que soit son nom, c’était très lent; Je ne pouvais presque pas faire un seul gagnant. J’ai pensé: “Je ne peux plus jouer. C’est incroyable.” Aujourd’hui sur le court central, c’était glissant, rapide, quelque chose avait changé.

C’était difficile de s’adapter. Je pense que Rome et l’Open de France sont meilleurs pour moi. Hambourg pourrait être comme ici, il fait froid et les balles sont dures. Je suis déjà content de cette première semaine, de la façon dont j’ai évolué sur le court. De temps en temps, je n’étais pas bien positionné, mais ça m’arrive sur toutes les surfaces.

Je ne sais pas, je pense que je dois pouvoir rentrer le ballon, être patient, attendre le bon coup pour attaquer. Surtout contre Chang sur terre battue, j’ai eu l’impression d’avoir tellement de temps que je peux frapper tous les coups. À l’intérieur, vous avez une opportunité et même si ce n’est pas très bon, vous la saisissez.

Sur terre battue, j’ai l’impression que chaque balle qui vient vers moi est une opportunité, je dois donc me calmer et attendre la meilleure chance. Cela prend un peu de temps, mais je vais m’entraîner et je pense que ça viendra. ”