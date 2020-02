“J’étais numéro un mais je garde l’affection du public”

Arantxa Sánchez Vicario, le meilleur joueur qui a donné au tennis espagnol aujourd’hui, Il a assuré 18 ans après son retrait des pistes que, bien qu’il soit devenu numéro 1 mondial tant en individuel qu’en double, il reste avec “l’affection du public” qui “sentait qu’il jouait partout où il jouait”.

Le joueur de 48 ans de Barcelone était au La Manga Club pour assister au tour de qualification de la Coupe de la Fédération que l’Espagne a remporté au Japon par 3-1 pour entrer dans la phase finale de cette compétition que plusieurs fois Arantxa, vainqueur du tournoi jusqu’à cinq fois puis également capitaine de l’équipe espagnole.

Profitant du différend de ce championnat à Murcie, en particulier dans le complexe situé dans la députation de Cartagena de Los Belones, la Fédération Internationale de Tennis (ITF) a honoré Arantxa en lui décernant le Prix de l’engagement. “Je suis très satisfait et reconnaissant qu’ils aient pensé à moi après si longtemps et dans une compétition qui m’apporte tant de bons souvenirs et dans laquelle j’ai eu tant de succès”, a-t-il déclaré dans des déclarations à l’Agence Efe.

La Catalane, qui a quitté le circuit WTA en 2002 après avoir été le premier joueur en 1995, a développé une carrière réussie en tant que joueuse de tennis professionnelle et parmi ses réalisations figurent quatre titres de Grand Chelem dans la catégorie individuelle – Roland Garros en 1989, 1994 et 1998 et l’Open des États-Unis en 1994, plus six en double – il a souligné avec Conchita Martínez – et quatre autres en double mixte.

Au niveau de l’équipe nationale, il a remporté la Coupe de la Fédération à cinq reprises – 1991, 1993, 1994, 1995 et 1998 – la Coupe Hopman à deux reprises – 1990 et 2002 – ainsi que la médaille de bronze en simple et en double aux Jeux Olympiques de Barcelona’92 et le simple d’argent et le double de bronze à Atlanta 1996.

“Quand j’étais petit, je ne pensais pas à avoir une carrière comme celle que j’avais et j’en suis satisfait et fier. Je suis devenu numéro un en simple et en double et j’ai eu une carrière réussie, mais surtout je reste avec l’affection du public, que je ressentais avant même d’être professionnel et j’ai toujours eu ce soutien partout où je jouais “, a-t-il déclaré.

De plus, il n’a pas caché sa joie de revenir sur un site qui lui apporte de très bons souvenirs. “La Manga Club est comme ma deuxième maison parce qu’ici j’ai gagné le Championnat d’Espagne et aussi joué en Coupe de la Fédération. C’est une piste de talisman”, a-t-il déclaré.

Il y a la circonstance que les cinq tordus de la Coupe de la Fédération qui ont l’Espagne sont arrivés avec Arantxa dans leurs rangs et 22 ans se sont écoulés depuis le dernier d’entre eux.

Cet athlète a également évoqué à Barcelone le 18 décembre 1971: “Je souhaite le meilleur à l’équipe espagnole de la Coupe de la Fédération et que ce trophée revient à la maison avec les nouvelles générations de joueurs de tennis que nous avons “, a déclaré Sánchez Vicario, qui détient le record absolu de la compétition en victoires totales (72-28) et individuelles (50-22), en plus de former le le couple le plus titré du tennis mondial à l’époque avec Conchita Martínez (18-3).

Arantxa vit actuellement aux États-Unis, où il travaille et prend soin de ses deux enfants. “Je reste lié au monde du tennis de l’extérieur sur différents sujets liés à ce sport. Je vis à l’étranger et quand je peux venir en Espagne et sans aucun doute que cette occasion le mérite”, a-t-il déclaré.

