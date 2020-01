“J’étais prête pour une bataille”, dit Muguruza en éclaboussant Tomljanovic à Melbourne

Gabrine Muguruza, ancienne n ° 1 mondiale de 26 ans, la charismatique glamour de Caracas, Gabrine Muguruza, a pris trois sets pour se qualifier pour le troisième tour de l’Open d’Australie 2020 à la suite d’une bataille houleuse contre la favorite nationale australienne d’origine croate. , Ajla Tomljanovic.

En fait, la merveille espagnole vénézuélienne, Muguruza, a dû se battre de bout en bout jeudi 23 janvier pour arracher une victoire 6-3, 3-6, 6-3 contre le joueur de 26 ans. L’Aussie, née en Croatie, se qualifiera pour le troisième tour où elle affrontera la cinquième tête de série, l’Ukrainienne de 25 ans, Elina Svitolina, samedi 25 janvier.

Pendant ce temps, l’ajout de la fabuleuse espagnole de 26 ans avait un état d’esprit précis pour une bataille difficile au deuxième tour contre le favori de Zagreb, Tomljanovic, a déclaré Gabrine Muguruza lors d’une conférence de presse après le match jeudi 23 janvier, “Je suis heureux de gagner des matchs comme celui-ci où il se passe des choses et où vous devez vous accrocher.

Je m’attendais à un match difficile parce que nous avons joué auparavant et j’ai vu qu’elle avait de bons matchs. J’étais donc prêt pour une bataille. Elle m’a poussé et je l’ai poussée. A la fin du troisième set, c’était très serré pour nous deux. J’étais juste heureux de la façon dont j’ai joué et de la façon dont j’ai réussi à les fermer, lors de ces derniers matchs.

