“J’étais si seule”: Maria Sharapova ouvre sur une enfance difficile

Une enfance difficile laisse certaines personnes blessées et défavorisées. Cependant, pour certains, une enfance difficile les conduit à des succès et à des succès scandaleux. L’ancienne n ° 1 mondiale Maria Sharapova appartient à ce dernier groupe de personnes.

La star russe a eu une enfance difficile en s’éloignant de sa famille à un jeune âge pour s’entraîner dans une académie de tennis en Floride. Cependant, quel incident particulier a rendu Sharapova plus fort? Elle répond.

«Ma mère m’a terriblement manqué»: Maria Sharapova

Sharapova était toujours entourée de ses parents et grands-parents. Cependant, elle a déménagé en Floride en pratiquant dans une académie de tennis à un petit âge. Alors qu’elle était rattrapée dans sa formation, elle était également triste de ne pas pouvoir voir sa mère tous les jours.

«Avant, j’étais si seule. Ma mère m’a terriblement manqué. Mon père travaillait autant qu’il le pouvait pour ne pas me voir non plus », se souvient Sharapova dans son autobiographie – Unstoppable: Ma vie jusqu’à présent.

“Je n’ai jamais pensé à arrêter”: Sharapova

Maria Sharapova s’est également souvenue qu’en tant que petite fille lorsqu’elle commençait à s’entraîner, elle s’endormait beaucoup plus tôt (20 h) que les autres enfants plus âgés qu’elle. Cependant, ils entraient dans la salle aussi tard que 23 heures. Ils l’ont également réveillée et lui ont ordonné de nettoyer la pièce.

Au lieu de se déformer sous la pression, ce genre d’humiliation a rendu sa personne mentalement forte et déterminée. La quintuple championne du Grand Chelem n’est pas déprimée et était très motivée par son objectif.

«J’ai appris à prendre soin de moi. Je n’ai jamais pensé à arrêter parce que je savais ce que je voulais. Lorsque vous venez de rien et que vous n’avez rien, cela vous donne faim et détermination. J’aurais supporté beaucoup plus d’humiliation et d’insultes que cela afin de poursuivre mon rêve avec constance », a conclu Sharapova.