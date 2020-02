J’étais sur le point de perdre la finale de l’Open d’Australie

La superstar du tennis serbe Novak Djokovic a déclaré qu’il ne se sentait pas bien à un moment donné de la finale de l’Open d’Australie et a admis qu’il était sur le point de terminer deuxième au Melbourne Park pour la première fois de sa carrière. Djokovic, tête de série n °

2, est venu de deux sets à un pour battre l’Autrichien Dominic Thiem, cinquième tête de série 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 en finale de l’Open d’Australie et remporter son huitième titre record à Melbourne Park. Après avoir enregistré un point de rupture au début du quatrième set, Djokovic a revendiqué la seule pause de la manche dans le huitième match avant de servir de décideur dans le match suivant.

Le Serbe a ensuite battu Thiem lors du troisième match du cinquième set et a sauvé deux points de rupture un match plus tard pour effectuer un retour en un peu moins de quatre heures de jeu. “J’étais sur le point de perdre le match”, a déclaré Djokovic, selon le site Internet du tournoi.

«Après avoir perdu le deuxième set, je commence à me sentir vraiment mal sur le terrain. Mon énergie a considérablement chuté. J’ai retrouvé mon énergie et ma force à mi-chemin dans le quatrième set et je suis revenu dans le match. Après cela dans le cinquième set, c’était vraiment le jeu de n’importe qui.

Je savais que très tôt dans le cinquième set, il était crucial pour moi de faire une pause. J’avais à nouveau cet avantage mental, et c’était suffisant pour le gagner ».