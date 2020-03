“J’étais très exigeant et difficile avec Rafa Nadal”

Toni Nadal, l’oncle de Rafael Nadal et ancien entraîneur, a assuré qu’il représentait “une difficulté” pour le développement de la carrière du vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem.

13/03/2020

“J’étais une difficulté pour lui, je J’étais un entraîneur exigeant, parfois trop dur, Je crois à la dureté comme un moyen et non comme une fin “, a reconnu Toni Nadal lors du démarrage d’un camp ce jour à Cancun, dans les Caraïbes mexicaines.

Depuis que Rafael avait 7 ans, Toni Nadal est devenu son ombre pour l’amener à donner “un peu plus” dans chacune de ses séances d’entraînement et dans la vie quotidienne. Ses méthodes, admet-il, ont toujours été marquées par la pression et la plus forte demande.

Il se tenait derrière lui dans toutes les séances d’entraînement, pas sur le côté ou loin, juste quelques pas de sorte qu’à tout moment il ressentait la pression d’avoir quelqu’un à regarder.

Lors de longues journées d’entraînement, lorsque la fatigue apparaissait, c’était toujours la même phrase: “un peu plus” Et c’est, au fil des années, ce qui a donné à Rafael Nadal la force mentale et l’endurance physique pour atteindre la fin des tournois les plus difficiles de sa carrière.

Avant les médias qui se sont réunis au Rafa Nadal Tennis Center de Cancun, le premier ouvert en dehors de l’Espagne, Toni Nadal a assuré qu’il n’avait obtenu qu’une seule chose, l’exigence. “Si je parle de moi, je pense que c’est une bonne chose que la demande. Rafael était un garçon qui, dès son plus jeune âge, a exigé la même chose en finale du Championnat d’Europe qu’en entraînement quotidien, je pense Rafael a eu plus de mal à s’entraîner avec moi qu’à jouer le championnat d’Europe “.

“Cette exigence quotidienne est ce qui, je pense, l’a amené à développer ses conditions au maximum, évidemment il est devenu numéro un grâce à ses efforts, grâce à son talent, mais aussi grâce au travail avec un grand engagement au quotidienajouta le manacorense.

Toni Nadal considère qu’il est difficile d’avoir une figure comme Rafael Nadal dans le tennis à nouveau dans un avenir immédiat. “Il est très difficile de dire cela parce qu’il est un parent, mais ce n’est pas facile qu’il y ait un nouveau Rafael NadalParce qu’à ce jour, on ne le dépasse que dans les tournois du Grand Chelem, Roger Federer. “

À travers la Tennis Academy, qui compte déjà plusieurs succursales dans le monde, ils espèrent transmettre l’illusion et l’amour du sport.

Toni Nadal a expliqué que l’avenir du tennis sera rapide et avec une meilleure préparation physique que par le passé. “Tous les sports vont vers une vitesse plus élevée et c’est l’avenir du tennisLes gens se préparent mieux, sont physiquement forts, et le ballon roule plus vite, c’est ce qui, je pense, donnera le ton, mais il est également vrai que ceux de l’autre génération continuent de gagner “, a-t-il déclaré.

