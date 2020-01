«J’étais très fier de la façon dont j’ai battu Rafael Nadal à ..»

La nouvelle édition de l’Open d’Australie approche à grands pas et les fans se souviennent encore de la finale unilatérale d’il y a un an, plutôt inattendue! Novak Djokovic était là pour se battre pour le titre au Major bien-aimé après avoir subi des pertes précoces en 2017 et 2018, désireux de regagner la couronne et de soulever le septième trophée à Melbourne.

En dehors de cette rencontre difficile contre Daniil Medvedev et d’un set qu’il a perdu contre Denis Shapovalov, Novak était la figure dominante sur le terrain, produisant son meilleur tennis en demi-finale et en finale pour aller jusqu’au bout et soulever le 15e trophée majeur.

Alors que sa victoire décisive sur Lucas Pouille en demi-finale était attendue, la foule espérait une bataille beaucoup plus serrée pour la couronne avec son grand rival Rafael Nadal. Au lieu d’un autre affrontement passionnant comme ils l’ont produit en 2012, Novak s’est tenu au-dessus de Rafa pour le battre 6-3, 6-2, 6-3 et livrer la défaite finale du Grand Chelem la plus difficile pour l’Espagnol qui n’avait jamais subi de défaite en deux sets dans ces matchs importants avant.

Rappelant la rencontre avec Rafa avant la nouvelle campagne de l’Open d’Australie, Novak a déclaré qu’il était fier de la façon dont il avait battu Rafa, offrant une performance parfaite et faisant tout bien sur le terrain contre un si grand champion.

Nadal n’avait pas perdu un set avant le match pour le titre, ne subissant que deux pauses en six rencontres et espérant remporter l’Open d’Australie pour la première fois en dix ans. Comme toujours, le seul problème pour l’Espagnol réside dans le fait que Novak Djokovic n’a jamais été un rival ordinaire pour lui, ne le battant pas en terre battue depuis la finale de l’US Open en 2013!

À partir de Pékin cette année-là, Djokovic a marqué 13 victoires en 16 matchs contre Nadal pour une domination complète, prolongeant l’avantage en tête-à-tête à 28-25 après Melbourne. Ce fut une performance sublime de Djokovic qui a laissé Nadal complètement impuissant, prenant le dessus du tout premier point jusqu’à la fin.

Novak a contrôlé le rythme avec une masterclass frappant des deux ailes, ouvrant le court et déplaçant l’Espagnol de la zone de confort pour dompter son coup droit et d’autres coups. Perdant son service seulement deux fois avant la finale, Rafa a eu toutes sortes d’ennuis après ne pas avoir trouvé le moyen d’imposer ses tirs et d’obtenir des points gratuits contre le mur de l’autre côté du filet qui renvoyait tout avec profondeur et précision.

Comme plusieurs fois auparavant, Nadal a lutté dans des échanges de coup droit que Novak pouvait supporter toute la journée sans perdre le rythme ou l’élan, envoyant des missiles des deux ailes qui ont laissé Nadal sans armes. Le premier service de Rafa n’existait pas ce jour-là, remportant 51% des points misérables après l’avoir atterri, jouant mieux au deuxième service mais souffrant toujours de cinq pauses sur huit opportunités offertes à Novak.

Le Serbe était à un autre niveau dans le service, perdant 13 points sans signification derrière le tir initial et face à une seule chance de pause qu’il a défendu avec succès pour garder ses matchs intacts et terminer la rencontre de la manière la plus forte possible.

Novak avait 34 gagnants et neuf erreurs directes à couper le souffle, dominant de chaque pouce du terrain et laissant Nadal sur un ratio de 21-28, loin d’être suffisant pour au moins un set décent. “Rafa était en grande forme avant la finale de l’Open d’Australie 2019; il n’avait pas perdu un set tout le tournoi et la façon dont j’ai joué contre lui était tout simplement incroyable; j’étais très fier.

C’est un de ces jours où tout fonctionne parfaitement à votre façon; J’étais dans le courant et j’ai joué mon meilleur tennis “, a déclaré Djokovic.