J’étais trop exigeant envers Rafael Nadal en le coachant

Toni Nadal, l’oncle et ancien entraîneur du joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, dit qu’il était devenu une difficulté pour son neveu Rafael Nadal car il était trop exigeant en tant qu’entraîneur. S’exprimant à Cancun, au Mexique, où il dirigeait un camp d’entraînement, Toni Nadal a déclaré: “J’étais une difficulté pour lui, j’étais un entraîneur exigeant, parfois trop dur, je crois à la ténacité comme moyen, pas comme une fin.

Si je parle de moi, une bonne chose, je pense, c’est la demande. Rafael était un garçon qui, dès son plus jeune âge, avait exigé la même chose en finale du championnat d’Europe qu’en entraînement quotidien, je pense que pour Rafael c’était plus difficile de s’entraîner avec moi que de jouer le championnat d’Europe.

Cette exigence quotidienne est ce qui, je pense, l’a conduit à développer au maximum ses capacités, il est évidemment devenu numéro un grâce à ses efforts, grâce à son talent, mais aussi grâce à un travail avec un grand engagement au quotidien. “

Toni Nadal dit qu’il n’est pas sûr qu’il y aura bientôt un autre joueur comme Rafa Nadal dans le tennis. “Il est très difficile de dire cela parce qu’il est un parent, mais il n’est pas facile qu’il y ait un nouveau Rafael Nadal, car à ce jour un seul le surpasse dans les tournois du Grand Chelem, Roger Federer.”

Parlant de l’avenir du tennis, Toni Nadal a déclaré: “Tous les sports évoluent vers une vitesse plus élevée et c’est l’avenir du tennis, les gens se préparent mieux, sont physiquement plus forts et la balle roule plus vite, c’est ce que je pense que cela va donner le ton, mais il est vrai aussi que ceux de l’autre génération continuent de gagner. ”