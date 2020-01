“J’étais un D * ckhead” – Nick Kyrgios s’excuse auprès de son équipe

Nick Kyrgios a terminé son match de deuxième tour contre Gilles Simon à l’Open d’Australie. Cependant, il sera faux de dire qu’il n’a pas eu son lot de problèmes.

Après avoir eu une bagarre avec l’arbitre de chaise à propos d’une pénalité de limite de temps, Kyrgios a traversé une gamme d’émotions dans le troisième set.

Simon a testé ses capacités dans le troisième set et a réussi à le gagner. L’Australien a connu une panne familière après cela et son équipe a subi le plus fort de sa colère.

Qu’est-ce que Nick Kyrgios a dit?

Nick Kyrgios s’est excusé de ses actions. En fait, la star australienne avait explosé sur son personnel de soutien après avoir perdu le troisième set.

Apparemment, il était frustré par leurs paroles de soutien qu’il jugeait trop faibles et n’ajoutait rien. Après le match, Lyrgios a montré un énorme degré de maturité dans le presseur d’après-match en reconnaissant qu’il avait tort.

«J’étais un peu un d * ckhead pour eux. Je me suis excusé dès que je suis retourné dans les vestiaires car ils ne méritent pas ça. Ils font beaucoup de choses pour moi sur et en dehors du terrain, donc ce n’est pas acceptable pour moi de faire ça avec eux. »

Il est bon que Kyrgios réalise son erreur. Il était assez difficile pour ses fans de regarder la vue familière de lui tomber en mi-match après avoir obtenu un avantage crucial dans le match. Cela a été dit dans le passé. Plus souvent qu’autrement, c’est Kyrgios qui bat Kyrgios.

Nick est l’une des stars les plus talentueuses du monde selon de nombreux experts du tennis. Cependant, il doit canaliser son agressivité pour rester compétitif.

Pensez-vous que Nick Kyrgios peut contrôler ses émotions à l’Open d’Australie cette année?