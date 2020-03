“J’étais une blague” – Sofia Kenin revient

La jeune américaine Sofia Kenin a battu la double gagnante majeure Garbine Muguruza et a fait sa percée sur les courts de la WTA. Cependant, en grandissant, la fille talentueuse a été découragée d’avoir une carrière professionnelle car elle n’était pas aussi grande que les autres joueuses de tennis.

Kenin, un mètre et 70 centimètres de haut, a expliqué rationnellement que le tennis n’avait aucun problème avec la taille d’un joueur. Le jeu consiste à avoir les compétences, à prendre le ballon tôt, à le placer au bon endroit ou à embobiner l’adversaire.

“Je pense que j’ai plus de 5’5 et vous devez avoir les compétences. C’est le n ° 1. Vous devez avoir le toucher. La taille n’a pas d’importance évidemment. Au début, c’était toujours comme si c’était important. Quand Sharapova était le plus grand. Peu importe la façon dont vous voyez le tribunal, il y avait une pression mentale. La tête, c’est la grande partie du tennis », a déclaré Sofia Kenin au podcast du Racquet Magazine.

Sur la piste féminine, Muguruza a été la dernière femme de 6 pieds de haut à remporter le Grand Chelem à Wimbledon 2017. Après cela, les femmes de moins de 6 pieds ont progressé pour décrocher les principaux titres.

Kenin a été démoralisé par tout le monde tout en apprenant à jouer au tennis. Mais sa famille et elle-même, elles n’ont jamais abandonné leur rêve américain sauvage.

«Il y avait beaucoup de gens dans le passé, qui ont dit que je ne réussirais jamais. Regardez tous ces joueurs, Maria Sharapova, Serena et Venus, regardez leur taille. Beaucoup de gens viennent de parler. Évidemment, je croyais en moi. Les gens pensaient que j’étais une blague. Mais je n’ai pas abandonné et ma famille a toujours été avec moi », a-t-elle ajouté.

L’intrépide Sofia Kenin

La numéro quatre mondiale, Sofia Kenin, est célèbre pour sa caractéristique de «courage» qu’elle porte sur son visage. Par exemple, dans le plus grand match de sa carrière, lors de la finale de l’Open d’Australie 2020, Kenin a été opposé à Muguruza. Mais a réussi à rebondir dans le deuxième set.

Plus tard, dans le set décisif, elle était 0-40 à 2-2. Pendant ce moment crucial, elle a claqué quatre vainqueurs dans les rallyes qui étaient plus longs que 10 tirs et un as. Après ces cinq points consécutifs, le tennis courageux et super féminin a protégé son jeu de service pour une avance de 3-2.

Sofia Kenin vs Garbine Muguruza

«Je suppose que je n’ai jamais abandonné. C’est quelque chose que je n’ai jamais formé. J’ai travaillé dessus, en essayant de m’améliorer et en essayant dans les moments les plus difficiles. Comme ce match 2-2 contre Muguruza », a déclaré Kenin.