J’étais vraiment clair avec mon jeu

Storm Sanders a égalé son meilleur résultat WTA de sa carrière avec une victoire au premier tour à l’épreuve WTA à Hua Hin. L’Australien a battu le Norvégien Ulrikke Eikeri en deux sets convaincants 6-3, 6-4. Elle était également heureuse de ne pas avoir à reprendre un autre espoir local après son match avec Peangtarn Plipuech.

“C’était un bon match, des conditions difficiles, mais c’était bien de voir beaucoup de gens soutenir les deux joueurs”, a-t-elle déclaré sur le site Web de la WTA. «Avoir les deux matches à mon actif a été très utile, mais j’étais très heureux de jouer seulement deux sets aujourd’hui.

C’était aussi un peu plus cool, jouant un peu plus tard dans la journée et j’ai été très clair avec mon jeu », a-t-elle ajouté. Sanders affrontera la gagnante du match entre la n ° 4 mondiale Elina Svitolina et Bibiane Schoofs. Bien que le prochain match s’annonce difficile et difficile, Sanders est confiante quant à sa préparation pour le match.

“J’ai déjà joué beaucoup de matchs ici et j’ai eu beaucoup de temps sur le terrain, donc je me sens bien et j’ai hâte à un match difficile au prochain tour”, a déclaré Sanders. Les compatriotes des Sanders Arina Rodionova et leur compatriote de qualification Ellen Perez se sont toutes deux écrasées à Hua Hin après des défaites consécutives en première manche.

Rodionova a perdu contre le Japonais Nao Hibino dans deux sets 7-6 (5), 7-5, très disputés, tandis que Perez est tombé face au Chinois Xiaodi You 7-6 (4), 6-2.