Jeudi, Maria Sharapova visite le musée NGV; Entraînements sur la Rod Laver Arena vendredi

Après son arrivée à Melbourne pour l’Open d’Australie, Maria Sharapova, ancienne n ° 1 mondiale et quintuple championne du Grand Chelem, a pris un peu de temps pour son programme de tennis et a rendu visite à la National Gallery of Victoria. Jeudi, Sharapova a visité la National Gallery of Victoria et a publié une mise à jour sur son compte Instagram.

“Salut Melbsss, tu es toujours une étape amusante. Tellement amusant, j’ai oublié de changer de pyjama, Merci, @ngvmelbourne d’avoir rassemblé tant de superbes œuvres sous un même toit. Keith Haring | Jean-Michael Basquiat / Crossing Lines ouvert jusqu’en avril.

Quelles sont les autres choses que je devrais faire / voir à Melbourne ?? 🤓 Accueillez toujours les plats cuisinés food “La National Gallery of Victoria, populairement connue sous le nom de NGV, est un musée d’art de Melbourne, Victoria, Australie, fondé en 1861 et le musée d’art le plus ancien, le plus grand et le plus visité d’Australie.

Sharapova a été battue au premier tour de la WTA Brisbane plus tôt cette semaine, mais elle a obtenu une wild card pour le tableau principal du premier tournoi du Grand Chelem de l’année, son classement actuel étant n ° 147 après que des blessures aient ralenti sa progression en 2019.

Vendredi, elle était de retour au travail pour la Russe alors qu’elle se rendait à la Rod Laver Arena pour une séance d’entraînement. La Russe a frappé son équipe vendredi matin alors qu’elle se prépare pour sa 16e campagne de l’Open d’Australie. Elle est une ancienne championne de Melbourne Park, ayant remporté le titre en 2008.