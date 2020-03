Jeux olympiques de Londres 2012: la course d’or de Serena Williams

Il y a plusieurs réalisations de Serena Williams qui ont tellement de temps pour discuter. Cela inclut son incroyable record du Grand Chelem ainsi que sa séquence sur la première place du WTA. Cependant, il y a un aspect de sa carrière dont on parle relativement moins.

Nous parlons de Serena l’Olympienne. Dans l’immense masse de ses réalisations, Serena est également une interprète prolifique aux Jeux olympiques. La légende américaine possède 4 médailles d’or à la compétition sportive d’élite. Cela la place dans une liste non seulement des stars du tennis les plus titrées, mais aussi des athlètes les plus titrés au monde.

Examinons de près les records olympiques de Serena Williams.

Gloire aux Jeux olympiques – L’histoire de Serena Williams

La première chance de Serena à la gloire olympique est survenue dès l’an 2000. C’était à cette époque que sa sœur Venus Williams dirigeait le perchoir du tennis féminin et que Serena entamait sa fabuleuse carrière. Aux Jeux olympiques de Sydney de 2000, Serena et Venus ont remporté la première de leurs trois médailles d’or en double. En fait, Venus a également remporté l’or en simple à Sydney 2000.

Jeux olympiques d’été 2000 – Double féminin

Serena a raté les Jeux olympiques d’Athènes en 2004 en raison d’une blessure. Cependant, elle est revenue en 2008 à Pékin. Les soeurs Williams ont de nouveau remporté l’or lors de l’événement. Cependant, son moment de couronnement est venu aux Jeux olympiques de Londres de 2012.

Jeux olympiques d’été 2008 – Double féminin

C’est à ce moment que Serena a empoché son médaille d’or tant attendue. Elle venait à Londres après avoir remporté le cinquième titre à Wimbledon. Trois semaines plus tard, elle a commencé sa question pour la gloire olympique sur les mêmes terrains en herbe.

Jeux olympiques d’été de 2012 – Simple femmes

Ce qui a suivi était une domination qui n’avait jamais été vue auparavant. Elle a malmené sa compétition. Sa campagne a commencé par une victoire sur Jelena Jankovic. Serena a devancé la Polonaise Urszula Radwanska, la Russe Vera Zvonareva, la Danoise Caroline Wozniacki et la tête de série no 1 Victoria Azarenka de Biélorussie.

En finale, elle a affronté sa grande rivale Maria Sharapova dans un affrontement alléchant. Le Russe n’a pas de réponse à l’attaque de Serena. Elle a été écrasée 6-0, 6-1. Grâce à cette réalisation, Serena est devenue le quatrième joueur après Andre Agassi, Rafael Nadal et Steffi Graf à terminer le chelem d’or en carrière. L’étendue de sa domination était telle qu’elle a remporté la médaille d’or sans perdre un set et perdre seulement 16 matchs.

Jeux olympiques d’été de 2012 en double féminin

Cependant, ce n’était pas la fin car elle a également remporté sa troisième médaille d’or en double avec Venus Williams. Serena n’a pas pu répéter l’exploit à Rio car elle a perdu au premier tour de double et au troisième tour de simple.

Cependant, elle restera toujours dans les mémoires comme une grande joueuse olympique de tennis.