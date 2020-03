Jeux olympiques de Pékin 2008: rappel de l’or solitaire de Roger Federer

Roger Federer a réalisé presque tout ce qui est disponible pour une star du tennis. Le maestro suisse a remporté 20 tournois du Grand Chelem – plus que toute autre star du tennis de l’histoire.

Cependant, il est surprenant que Roger n’ait pas encore remporté l’or en simple aux Jeux olympiques. A chaque fois, tel ou tel facteur le prive du précieux métal jaune. Cependant, cela ne signifie pas que Roger n’a remporté aucune médaille d’or aux Jeux olympiques.

En fait, Roger est allé jusqu’au bout avec Stan Wawrinka pour remporter l’or en double à Pékin en 2008. Voyons-en plus sur sa course.

L’or olympique solitaire de Roger Federer

Les Jeux olympiques de Pékin de 2008, nous sommes très spéciaux pour Roger Federer. Après avoir accumulé d’énormes réalisations en simple, le maestro suisse a eu l’opportunité de diriger le contingent olympique suisse. Il a été choisi comme porte-drapeau suisse lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin.

Roger a subi une énorme déception en simple. Après avoir été présenté comme le favori du titre, il a été évincé par l’Américain James Blake en quart de finale. De la même manière, les attentes de millions de Suisses n’ont pas abouti.

Leur fils bien-aimé avait faibli sur la grande scène. Cependant, un Federer désespéré voulait récupérer une partie du dernier terrain. Il ne quittait pas Pékin avant de rendre son pays fier.

Federer n’était pas connu comme un joueur de double. Malgré cela, il a fait équipe avec un autre grand joueur de simple sous la forme de Stanislas Wawrinka. Même si les deux étaient parmi les 10 meilleures stars du simple, personne ne s’attendait à beaucoup d’eux en double.

En demi-finale, ils ont affronté les puissants frères Bryan – Bob Bryan et Mike Bryan des États-Unis d’Amérique. Federer et Wawrinka ont choqué tout le monde en battant le meilleur duo de double du monde.

En finale, ils ont battu la paire suédoise de Simon Aspelin et Thomas Johansson. L’explosion d’émotion présentée par Federer après la victoire a montré à quel point gagner l’or signifiait pour lui. Malheureusement pour Federer et ses fans, cela restera sa médaille d’or solitaire aux JO.